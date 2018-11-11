Karaman'da her mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılar

Karaman'da bazı sosyal projelerde ortak çalışan bir grup kadın, yerel yönetimlerde daha çok yer alabilmek için "Her mahalleye bir kadın muhtar" sloganıyla çalışma başlattı.

Tüm mahalleler için en az bir kadın aday

Kısa sürede çok sayıda mahallede kadın muhtar adayının belirlenmesini sağlayan grup, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tüm mahalleler için en az bir kadın adayın tespiti için çaba sarf ediyor.

Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek destek isteyen kadın muhtar adayları, 63 mahallede aday çıkarabilmek için uğraşıyor. Sahaya inen adaylar bir taraftan vatandaştan seçimlerde destek isterken, kadınları da ikna etmeye çalışıyor.

"Amacımız yerel yönetimlerde aktif kadın sayısını arttırmak"

Kadın Muhtarları Destekleme Grubu Başkanı Nurten Kılıç, daha temiz, huzurlu ve güvenli bir Karaman için her mahalleye bir kadın muhtar adayı projesini başlattıklarını söyledi.

"Karaman merkezde sadece bir kadın muhtarımız görev yapıyor. Şu ana kadar 28 kadın muhtar adayımız var. Bu sayı Karaman halkının desteğiyle daha da artacaktır. Bu ilimiz için bir başlangıç ve başarı sayılacaktır. Karaman'da kadınlara bir fırsat verilmesini istiyoruz. Fabrikalarda, çeşitli kurumlarda iş sahaları açıldığı gibi siyasette de kadınlara daha fazla alan açılmalıdır. Amacımız yerel yönetimlerde aktif kadın sayısını arttırmaktır. Kentimizin bu anlamda örnek olmasını bekliyoruz. İl olarak demokrasi adına farkındalık yaratmak istiyoruz."

Kaynak: AA