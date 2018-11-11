"Karagül"ün ünü ve kullanım alanı artıyor

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanvekili ve Kaymakam Şeref Albayrak'ın öncülüğünde, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Halfeti'nin turizm merkezi haline getirilmesi için hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Bu çalışmalar kapsamında, karagül ziyaretçileri tarafından görülmesi için sahil kenarındaki serada yetiştirildi.

Karagülün ilçe turizmine katkı sağlaması hedefleniyor

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen ilçeye giden ziyaretçiler, sahildeki serada gördükleri karagülden elde edilen ürünleri evlerine götürme imkanı buluyor.

Uluslararası bir parfüm firması da karagülün esansından ürettiği "Halfeti" isimli parfümü, farklı ülkelerde yüksek fiyattan satışa sunuyor. Her yıl yüzlerce kişinin ziyaret ettiği saklı kentin, bu ürünler sayesinde daha da tanınması amaçlanıyor.

"Halfeti parfümü çok beğenildi"

Şeref Albayrak, dünyada sadece Halfeti'de yetişen ve televizyon dizileri ile kitaplara konu olan karagülü, daha çok tanıtmak istediklerini anlattı.

"Vatandaşlarımızın ilçeye geldiklerinde Karagül'ü görebilmesi için Halfeti Belediyesi olarak sahilde karagül serası oluşturduk. Ayrıca ilçenin farklı yerlerinde söz konusu bitkinin ekim alanını arttırdık. Bu yıl Halk Eğitim Merkezindeki kadın kursiyerler tarafından karagülden reçel, lokum, parfüm, çikolata, sabun, krem gibi ürünler yaptık. Gelen turistlerimiz hem karagülü canlı olarak serada görüyorlar hem de Halfetili kadınların el emeği olan karagülden yaptığımız ürünlerden alma imkanı buluyorlar. İngiltere'deki bir marka da daha önce Halfeti'nin karagül esanslarını değerlendirerek Halfeti markasıyla dünyaya bir parfüm satışına başladı. Bu parfüm çok beğenildi. Karagülün ünü ülkeyi aştı, bizde bu bitki sayesinde daha çok kişiyi Halfeti'ye, Şanlıurfa'ya ve ülkemize çekmek istiyoruz."

Kaynak: AA