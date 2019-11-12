5 yılda 70 kemoterapi...

Olağanüstü bir mücadele örneği. Kanser hastası Aynur Ünal'ın yaşama tutunurken en büyük motivasyonu çocuklarıydı.

39 yaşındaki Aynur Ünal, tıbbi tedaviyi hiçbir zaman bırakmadı. Meme kanseriyle başladı ve hastalık diğer kemiklere yayıldı.

O da birilerine iyi geldiğini duyduğu ya da video paylaşım sitelerinde gördüğü yöntemleri denemeye başladı. Google'a girdi, alternatif kanser tedavilerine baktı. Bir sürü seçenek çıktı karşısına.

"Hayat o kadar güzel bir şey ki asla kaybetmek istemiyorsunuz. Diyorum ki ne olursa olsun kaybedecek bir şeyim yok, ben bunu denemeliyim."

Video paylaşım sitelerine yüklenen videolar kaldırılmıyor

Telefondaki ses, her seferinde önerilen sözde çare ile iyileştiğini söyledi. Bu, satış trafiğinin bir stratejisiydi. Denediği her yöntem hüsranla sonuçlandı. Maddi kayıplar da cabası. Aynur Ünal, süreci şöyle anlatıyor:

"O kadar inanılmaz paralar dönüyor ki... Önce 'Kimin referansı var?' diye soruyorlar. Direkt onu size vermiyorlar. 'Zeynep Hanım'ın yakınıyım' diyorsunuz. Pet şişede su veriyorlar. 500 liraya 3 kere getirttim."

Popüler video paylaşım sitelerine "Kansere kesin çözüm" adı altında yüklenen videolar yüksek izlenme oranına sahip. Tehlikeli şifa yöntemlerini tanıtmak da kural ihlali. Ancak şikayet bile etseniz video kaldırılmıyor.

Sahte bitkisel tedaviler

Sosyal medya uzmanı Kardelen Çetin, YouTube'a bir günde 34 bin 560 saat video yüklendiği için bu videoların filtrelenmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

YouTube, ocak ayında bu videoların sayısını azaltacağını açıklamıştı. Ancak uygulamada öyle olmadı. Tekrar tekrar yüklenen bu videoların karşınıza çıkmasının nedeni, çoğu zaman arama motorlarında önceden yapılan aramalar.

Çetin, "Google ve YouTube beraber ilerlediği için Google'da arattığınız herhangi bir kelime ve hesaplarına kaydettikleriniz üzerinden toplu bir değerlendirme oluyor. Sizin önünüze seçenekler şeklinde sunuluyor" dedi.

Video paylaşım siteleri, "kansere çözüm" adı altında sahte bitkisel tedavilere çağıran içerikler öneriyor. Bu çağrı, kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünenler için çok cazip ama bu, pek çok açıdan risk.

"Tıptan asla vazgeçmesinler"

Onkolog Mehmet Metin Şeker, bitkilerin bazen kemoterapi ilaçlarının vücuttan atılımını hızlandırdığını söylüyor ve şöyle konuşuyor:

"Bu şekilde hastalar almaları gereken dozdan daha düşük doz almış gibi oluyorlar ya da tam tersi bitkiler ilaçların vücuttan atılımını geciktiriyor. Hastalar, yüksek doz tedavi almış gibi yan etkilere maruz kalıyorlar. Aynı kanser aynı kişide bile farklı aşamalarda farklı seyrediyor. Mesela aynı hastalığın 4. evrede etkili olan ilaç 3. evrede etki etmeyebilir. İlaçlarda bile durum böyleyken herkese iyi gelen bir bitki çok kolaya kaçmak olur."

Uzun zamandır kanserle mücadele eden Aynur Ünal'ın diğer hastalara önerisi ise kendi yaşam deneyiminden.

"Tıptan asla vazgeçmesinler. Kemoterapi öldürür diyorlar. Eğer kemoterapi almasaydım ben ölmüş olacaktım."

Haber: Burcu Şengül Bektaş

Kamera: Fatih Karadavut, Hüseyin Ertan, Tahsin Özkan, Yusuf Beşli

Kurgu: Yusuf Tekin, Fatma Külük Durguç