Elizabeth ve Mary, Kamerun’da yapışık ikizler olarak dünyaya geldi. Bebekler 9 aylıkken tedavi için aileleri tarafından Türkiye’ye getirildiler.

Şu anda 16 aylık olan ikizler Türk hekimlerinin başarılı operasyonları sayesinde sağlıklı bir şekilde büyüyor.

"Bizler için mutluluk verici anlar..."

Siyam ikizlerinin ameliyatlarını gerçekleştiren ekipten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, bebeklerin Türkiye’ye geldiklerindeki durumu anlattı:

“Bu anlar benim için oldukça duygusal. İlk geldiklerinde de böyleydi. Bana ilk fotoğrafları gösterildiğinde gerçekten çok ağır bir anomali olduğunu anladık. Hem merkezi sinir sistemi hem boşaltım sistemi hem sindirim sistemi hem de hareket sisteminin ortaklıkları vardı. Bunları hepsinin ayrılması için gerçekten bir sağlık ordusuna ihtiyaç vardı. Böyle bir orduyu toplayıp, ameliyat için gerekli planlamayı yapabileceğimizi gördük, anladık. Bunun planlaması için de iyi bir şekilde ameliyatını gerçekleştirip, en mutlu şekilde ayrılığı gerçekleştirebilmiş olduk. Mutluluk verici bir an hepimiz için."

Kamerunlu siyam ikizleri Elizabeth ve Mary, İstanbul'da 27 saat süren başarılı bir operasyonun ardından ayrıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, ameliyatın detaylarını @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/2Nxkk38edT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2021

“Sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilecekler”

Sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebileceklerini belirten Tander, ikizlerin yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebileceklerine de dikkati çekti:

“Büyük oranda sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilecekler. Omuriliklerinden yapışık oldukları için sinir hücrelerinin ortaklıkları vardı ve onların güzel bir şekilde ayrılması gerekiyordu. Beyin cerrahisi ekibimiz onları ayırdı. Plastik cerrahisi ekibimiz bize ayırmayı sağlayacak dokuyu sağladı. Ve biz çocuk cerrahisi olarak da boşaltım, sinirim ve genital sistemlerindeki ortaklıkları ayırdık.

Yürümeyle ilgili sorunlarının olmayacağını sanıyorum. Bazı boşaltım sistemi ve dışkılamayla ilgili ufak tefek sorunları olabilir. Onların da çözülebileceğini düşünüyorum. Şimdi iyi bir rehabilitasyon sürecindeyiz. Bu sürecin sonunda da birkaç ameliyat yaparak, genital sistemle ilgili sorunlarını da çözülebileceğini düşünüyorum”

İkizler, 27 saat süren başarılı operasyonla ayrıldılar

Ailenin kendilerine e-posta yoluyla ulaştıklarını söyleyen Tander, sözlerini şöyle sürdürdü:

“E-posta yoluyla bana fotoğraflarını ve ilk filmlerini gösterdiler. Bunları ben değerlendirdim. İyi bir analiz yaptık. İyi bir literatür taraması yaptık ki bunlar çok önemli. Analizlerden sonra ekibi topladık. Ekip, bir zincir gibi. Bir halkasının zayıf olsaydı, bebeklerimizin şu anda hayatına mal olabilirdi. Bu nedenle tüm bu zinciri sağlam bir şekilde sağlamamız gerekiyordu. Ve bunu sağlayabildikten sonra 27 saat süren bir ameliyatla ayırma işlemini gerçekleştirdik.”

