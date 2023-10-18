Kadın muhtar 87 bin kişiye hizmet veriyor

Arık, TÜİK verilerine göre nüfus bakımından Bayburt ve Tunceli'den büyük olan, Türkiye'nin 7. büyük mahallesi Mevlana Mahallesi muhtarlığı için aday olduğu 31 Mart 2019'daki seçimlerde mührü eline almayı başardı.

Arık, muhtarlıkta ilk dönemi olduğunu, yemekhanesini işlettiği kız yurdundaki öğrencilerin teşvik ve desteğiyle muhtar olmaya karar verdiğini söyledi.

İnsanlarla konuşmayı, sorunlarını çözmeyi muhtarlıktan önce de sevdiğini anlatan Arık, "Bu görevimden önce de konuşan, etrafına ilgili biriyim. İnsanlarla iç içe olduğum için muhtarlık bana normal geldi" dedi.

Kalabalık bir mahalleye sahip olduğunu vurgulayan Arık, "87 bin nüfusumuz, 62 bin de seçmenimiz var. Mahallemiz gelişen bir mahalle. Binalar hep 15 katlı. Her binanın bir köy olduğunu düşünün, bu da nüfusa yansıyor" diye konuştu.

Nüfusla birlikte iş yükü ve taleplerin de arttığına dikkati çeken Arık, özellikle yol, kaldırım, park, kafe gibi taleplerle gelindiğini, bunları Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile paylaştığını, mahallenin pek çok eksiğini tamamlattığını ifade etti.

Arık, mahallede gençler için "Genç Ofis", kadınlara yönelik "Gün Evi" gibi mekanların açılmasını sağladığını da belirtti.

Nüfus yoğunluğundan dolayı muhtarlık ofisinde mesaisinin yoğun geçtiğini vurgulayan Arık, şöyle konuştu:

"Muhtarlarla bir araya geldiğimizde benim telefonum hiç susmaz. Arkadaşlar şaşırır, her arayan evrağını sorar. Muhtarlıktayken evrak fotoğrafını mesaj olarak yollarım ya da 'gelin, buradan alın' derim. Bir mahalleye 3 ayda gelen evrak bana bir günde gelir. Evrak az dediğim gün en az 100 tane gelir. Başka mahallelerde bir postacı 2-3 mahalleye bakıyor, bizde 7 postacı var."

Kayseri Üniversitesinin de mahallesinin sınırlarında yer aldığını anlatan Arık, "Bizim nüfusumuz 87 bin iken üniversite öğrencileriyle sayı artıyor. Kayseri Üniversitesi bizim mahallenin içinde. Erciyes Üniversitesi de çok uzak değil." dedi.

Arık, gelecek yılki seçimlerde muhtarlığa yeniden aday olacağını, kazandığı deneyimi sonraki yıllara hizmet yaparak taşımak istediğini sözlerine ekledi.