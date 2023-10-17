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Yaşam
İHA 17.10.2023 09:56

İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediyenin dar gelirli vatandaşlar için hizmete açtığı 'giysibank' mağazasında bulunan kıyafetler kadınlar tarafından üretiliyor. İhtiyaç sahipleri mağazadan istedikleri kıyafetleri ücretsiz olarak mağazadan alabiliyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından açılan 'giysibank' mağazasında dar gelirli vatandaşların kıyafet ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Çocuk ve yetişkinler için kıyafetlerin birçoğu mağazada üretiliyor.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, 3 yıldır faaliyette olan giysibank mağazasına çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiğini söyledi.

İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor

Giysileri imal ettiklerini ifade eden Tekin, "Mağazalardaki ürünleri aldık. Biz bu ücretsiz olarak dağıttığımız ürünleri kendimiz imal etmeye başladık. Bunlar nedir? Çocuk eşofman takımları, bayan bluzları, etekleri ve kışlık giysiler olarak malzemelerini alıyoruz; iki tane de bayan arkadaşımız bunları atölyemizde işliyor ve halkımızın kullanımına sunuyor. O da inanılmaz bir rağbet gördü. Biz bu süreyle artırarak gidiyoruz ve vatandaşlarımıza bir hizmet sağlıyoruz" dedi.

Başkan Tekin, ilçede yaşayan depremzede vatandaşların da kıyafet ihtiyaçları mağazadan karşılandığını belirterek, "İlçemizde depremden zarar gören arkadaşlarımız da var. 54 tane ev var. Bir kısmı gitti bir kısmı da duruyor. Onları içinde kolaylık oldu. Okulların da açılmasıyla genç kardeşlerimizin kaban ihtiyaçları vs. oldu. Polar türü malzemeleri de kendimiz imal etmeye başladık" diye konuştu.

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İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor
İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor
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