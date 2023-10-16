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Yaşam
AA 16.10.2023 12:45

Jandarmanın arama kurtarma köpeği 'Maça' zorlu operasyon bölgelerine paraşütle inecek

Jandarma timlerinin operasyonlarında önemli rol üstlenen köpekler, zorlu dağ ve kara yolundan ulaşmanın olanaksız olduğu yerlere, aldıkları eğitimle artık paraşütle de inebilecek.

Jandarmanın arama kurtarma köpeği 'Maça' zorlu operasyon bölgelerine paraşütle inecek
[Fotograf: AA]

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki köpekler, güvenlik operasyonlarına yönelik eğitimlerle sahadaki ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor.

Çoğunlukla sarp arazilerde ve ulaşımın zor olduğu bölgelerde asayişin sağlanması ve terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için kullanılan eğitimli köpekler, aldıkları eğitimle kara ve suyun yanı sıra artık havadan intikallerle de sahada güvenlik güçlerine destek veriyor.

Yükseklik fark etmeksizin jandarma timi personeliyle paraşütle operasyon bölgesine iniş yapabilen köpekler, hedef unsurların etkisiz hale getirilmesi ile görev kapsamındaki çalışmaların başarıya ulaşmasında büyük rol oynuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eğitimler gerçeği aratmıyor

Jandarma bünyesinde arama kurtarma köpeği olarak görev yapan 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı "Maça"nın, Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki paraşütle atlama eğitimi görüntülendi.

MI-17 tipi helikopterle yürütülen ve Türkiye'de ilk defa JÖAK tarafından verilen eğitim öncesi eğitmenleri tarafından ekipmanları giydirilen Maça, havadan intikal görevine hazır hale getirildi.

Paraşütü açacak operatörüne kancalarla bağlanan Maça, helikopterle yaklaşık 10 bin fit yüksekliği çıkarıldı.

Yerde iniş yapılacak bölgenin belirlenmesinin ardından paraşüt harnesiyle bağlı olduğu operatörüyle helikopterden atlayan Maça, gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra başarılı şekilde yere indi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Köpekler, kara yoluyla ulaşılamayan operasyonel görevlerde kullanılacak

JÖAK Köpek Unsurları Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Gördü, köpeklerin dağcılık eğitimleriyle başladığını, dağcılık teçhizatı ile iniş eğitiminin paraşüt harnesiyle verildiği için ayrıca bir paraşüt eğitimine ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Eğitmenlerin uzmanlar tarafından verildiğini belirten Gördü, "Köpekler paraşütle özellikle kara yolu ile ulaşılamayan operasyonel veya kurtarma görevlerinde kullanılacaktır." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Köpekler görev kriterlerine göre seçilmektedir"

Gördü, paraşütle yapılan eğitimlere katılacak köpeklerin, görevlerin özelliğine göre ve daha önceden bu konuya ilişkin eğitim almış olanlardan seçildiğini ifade etti.

Eğitimi alan köpeklerin özellikle sarp arazilerdeki operasyonlara katkısının olacağını ifade eden Gördü, şunları kaydetti:

"Köpeklerimiz için paraşüt bir ulaşım vasıtası. Köpek paraşütle ulaşacağı yere ulaştıktan sonra yerde yapılacak tüm faaliyetleri kendi branşında, operasyon yapılacaksa operasyonel faaliyette, arama kurtarma görevi ise arama kurtarma görevinde kullanılacaktır. Köpekler görev kriterlerine göre seçilmektedir.

İhtiyaca göre yeteri kadar köpeğin bu eğitimi alması sağlanıyor. Köpeklerimiz atlayış yaparken üzerindeki kuşam malzemesi paraşütle özel üretilmiş kuşam malzemesidir. Başına takılan kask ve harnes havada hem kendi emniyeti hem de birlikte atladığı personelin emniyeti için özel olarak üretilmiştir. Köpekler paraşütçü personel ile aynı alanda bulunmaktadır. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı verilecek her türlü göreve tüm unsurları ile hazırdır."

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Köpek Jandarma Genel Komutanlığı
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