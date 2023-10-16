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Yaşam
İHA 16.10.2023 12:02

Erik ağacı mevsimleri şaşırdı: Aynı yılda ikinci kez çiçek açtı

Küresel iklim değişikliğinin etkileri artarken, mevsimler arasındaki geçiş süreleri de her geçen yıl uzamasının sonucu olarak meyve ağaçları zamansız çiçek açmaya ve yılda iki defa meyve vermeye başladı.

Erik ağacı mevsimleri şaşırdı: Aynı yılda ikinci kez çiçek açtı
[Fotograf: İHA]

Aydın’ın Çine ilçesi kırsal Akçaova Mahallesi Çömlekçi mevkiinde erik ağacı aynı yıl içinde ikinci meyvesini vermeye başladı.

45-50 yıllık erik ağacının dalları bembeyaz çiçek açarken, bazı çiçekler meyve vermeye başladı. Doğduğu günden bu yana aynı evde oturduğunu söyleyen ev sahibi 81 yaşındaki Ahmet Göçmen, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını anlattı.

Erik ağacı mevsimleri şaşırdı: Aynı yılda ikinci kez çiçek açtı

"Bu yıl birincisini yedik, tekrar çiçek açtı"

İklim değişikliği ile ağaçların da mevsimleri şaşırdığını ifade eden Göçmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Bu yıl birincisini yedik. Bu ikinci çiçek açışı. Erik bunda da olacak. Bugüne kadar böyle çiçek açtığını görmedik daha. Bu sene açtı."

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İklim Değişikliği Aydın
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