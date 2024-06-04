Kadın çiftçiler 100 yıllık ata tohumundan fide yetiştiriyor

Onlar Silivri'nin emektar kadın çiftçileri. Ata tohumlarıyla yıllardır yerel üretim yapıyorlar.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu "Geçmişten Geleceğe Silivri'de Kırmızı Biber" projesiyle artık tohumları daha verimli.

Kadın çiftçiler daha önce geleneksel yöntemlerle kendi fidelerini yapıyorlardı. Artık profesyonel ellerde fideleri yetişiyor.

Geçtiğimiz yıl 178 bin fide dağıtılmıştı. Bu yıl da 200'e yakın çiftçiye 223 bin fide verildi. Çiftçilerin artık biber öğütme makinaları da var.

Ata tohumundan sağlıklı fidelerin dağıtımı önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş