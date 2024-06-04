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Yaşam
TRT Haber 04.06.2024 11:15

Kadın çiftçiler 100 yıllık ata tohumundan fide yetiştiriyor

İstanbul Silivri'de ata tohumlardan elde edilen 223 bin kırmızı biber fidesi kadın çiftçilere dağıtıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü projeyle amaç hem tohumun kalitesini hem de verimi artırmak. TRT Haber, kadın çiftçilerle buluştu, ata tohumlarının serüvenini onlardan dinledi.

Deniz İyidoğan
Deniz İyidoğan

Onlar Silivri'nin emektar kadın çiftçileri. Ata tohumlarıyla yıllardır yerel üretim yapıyorlar.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu "Geçmişten Geleceğe Silivri'de Kırmızı Biber" projesiyle artık tohumları daha verimli.

Kadın çiftçiler daha önce geleneksel yöntemlerle kendi fidelerini yapıyorlardı. Artık profesyonel ellerde fideleri yetişiyor.

Geçtiğimiz yıl 178 bin fide dağıtılmıştı. Bu yıl da 200'e yakın çiftçiye 223 bin fide verildi. Çiftçilerin artık biber öğütme makinaları da var.

Ata tohumundan sağlıklı fidelerin dağıtımı önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 

Kamera: Mustafa Oğuz
Kurgu: Ufuk Özenateş

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