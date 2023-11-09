Kadavradan yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu

Evli ve 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Avcu'ya, 2008'de böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Dört yıl ilaç, sonrasında da diyaliz tedavisi alan Avcu'ya, Zonguldak'ta vefat eden kişinin bağışlanan böbreği Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarıyla nakledildi.

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar ve hastane ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür eden Avcu, zorlu bir hastalık süreci geçirdiğini söyledi.

Diyaliz sürecinde zorlandığını aktaran Avcu, "Diyalize gittiğim gün hiçbir iş yapamazdım, sürekli yatıyordum. Organ nakli o kadar önemli bir şey ki normal hayatınıza dönüyorsunuz. Şimdi çok mutluyum. Hayat kurtarmanın, bir canı kurtarmanın çok sevabı var. Herkesin organ bağışı yapmasını çok istiyorum, çok rica ediyorum" ifadesini kullandı.

Avcu, hiç tanımadığı birinden yapılan nakille eski sağlığına ve mutluluğuna kavuştuğunu belirterek, "Bana organ bağışlayan kişinin ailesiyle tanışmak isterim. Onlara çok teşekkür ederim. Bundan sonra rahmetli sürekli dualarımda olacak. Onun parçasını taşıyorum. Allah bir değil, bin kere razı olsun, mekanını cennet etsin inşallah. Bana hayat verdi" diye konuştu.

"Mutlaka organ bağışı yapılsın, bir hayat kurtarılsın"

Avcu'nun eşi 54 yaşındaki Dursun Avcu da 2008'de şiddetli sırt ağrısı ve halsizlik şikayetiyle eşini hastaneye götürdüğünü, sonrasında rahatsızlığın ortaya çıktığını dile getirdi.

Diyaliz sürecinde sosyal hayatlarının azaldığını, eşinin durumuna çok üzüldüklerini anlatan Avcu, şunları kaydetti:

"Bir can kurtarmak çok iyi, mutluluk verici bir şey. Allah rahmet eylesin kardeşime, mekanı cennet olsun. Çok duygulanıyorum. Onun ailesini tanımak, gidip ziyaret etmek istiyorum. Çok mutluyum. Ailemin yaşantısı eski düzenine kavuşacak, eskisi gibi olacağız. Hemen organlarımı bağışlayacağım. Dostlarıma, çevreme de söyleyeceğim. Mutlaka organ bağışı yapılsın, bir hayat kurtarılsın."