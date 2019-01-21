Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde yapılıyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri gerçekleştiriliyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Türkiye-İsviçre ortaklığındaki şirkete lisans verdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, şirket ortaklarından Haluk Kurt ve koordinatör Therry Gasser, görevlilerle helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirdi.

Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, 2 helikopterle faaliyetlerine başladı. Ayrıca sporcuların gıda ihtiyacı için kullandıkları yayla evlerine gerekli malzemeler de yerleştirildi.

"240 sporcu heliski için hazır"

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, heliskinin Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir faaliyet olduğunu belirterek, yaklaşık 2 aylık faaliyet programı planladıklarını söyledi.

Haşimoğlu, 2 helikopter ile faaliyeti gerçekleştireceklerini anlatarak, "Geçen sezon 180 sporcu bölgeye gelerek spor yapmıştı. Bu yıl 240 kişilik talep var. Bu yıl sadece yurt dışına değil, mart ayının son haftasını yurt içinde ekstrem spor yapmak isteyenlere açacağız" dedi.

Heliski sporunun dünyada çok az bölgede yapıldığına değinen Haşimoğlu, şöyle konuştu:

"Kaçkarlar'da bu işin yapılmasının en büyük sebebi Avrupa'ya yakın ve kar kalitesinin yüksek olması. Bu bizim için çok artı değer. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Ülkemize ekonomik anlamda değer katmaya çalışıyoruz."

"İlk kez Avusturya'dan çok özel bir ekip ağırlanacak"

Türkiye'de bu spora merak duyanların sayısının arttığını vurgulayan Haşimoğlu, "Türk sporcularla Avrupalı sporcuların kayma dereceleri farklı olduğu için aynı anda yaptıramıyoruz. Ekipler halinde yapılan heliski programlarında bazen gruptakiler ekip bütünlüğünü bozuyor. Biz de bunun için böyle bir program hazırladık. Siyah pistte kayan sporcu ile yeşil pistte kayan sporcuyu teknik olarak aynı anda kaydırmak çok zor" dedi.

Haşimoğlu, Rusya, Amerika, İtalya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinden sporcuların geldiğini, bu yıl ilk kez Avusturya'dan çok özel bir ekibin ağırlanacağını aktardı.

Haşimoğlu, heliskide güvenlik ve hizmet kalitesinin maksimum seviyede olduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA