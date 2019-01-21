Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı, doğal güzellikleri eşliğinde ziyaretçilerine 4 ayrı pistte 12 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

Kayak merkezindeki kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkarılan misafirler, eksi 20 dereceleri bulan soğuk havalarda tecrübeli yamaç paraşütü pilotları nezaretinde Erzincan manzarasına karşı uçmanın tadını çıkarıyor.

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı ve yamaç paraşütü pilotu Eren Varlı, hava koşulları müsait olduğunda dernek olarak hafta sonları tandem yamaç paraşütü ile uçuş yaptıklarını söyledi.

"Biz mutluyuz, yolcularımız mutlu"

Sporseverlere Ergan Dağı'ndan Erzincan manzarasına karşı heyecan yaşattıklarını belirten Varlı, şöyle konuştu:

"Burada uçmak isteyen insanlara çift kişilik tandem dediğimiz yamaç paraşütü ile uçuşlar yaptırıyoruz. Böylesine muhteşem bir doğada Erzincan manzarasına karşı adrenalin dolu bir uçuş heyecanı yaşıyorlar. Biz mutluyuz, yolcularımız mutlu. Ergan Dağı'nda herkesin bu sporu gelip denemelerini tavsiye ediyorum."

Sporcu Sedat Cengiz de 2 yıldır yamaç paraşütü, 4 yıldır ise kayak yaptığını anlattı. Ergan Dağı'nda kayak yapmanın ve burada yamaç paraşütü ile uçmanın inanılmaz keyif verdiğini dile getiren Cengiz, herkesi Ergan Dağı'na davet etti.

Kaynak: AA