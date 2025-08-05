Jandarmanın zırhlı araç sürücü adaylarının zorlu eğitimi

Söğüt ilçesindeki merkezde, simülatör yardımı ve ileri teknikler kullanılarak oluşturulan gelişmiş ve modern parkurlarda, alanında uzman öğretmenlerce, jandarma personeli yetiştiriliyor.

Kurulduğu 1967 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığının envanterine giren hizmet araçlarının sürücü ihtiyacının karşılandığı merkezde, Türkiye'nin birçok kentinden gönderilen zırhlı araç sürücü adaylarının eğitimleri psikoteknik test merkezinde başlıyor.

Buradaki sınavlardan mutlak başarı sağlayarak binek araç eğitimi almaya hak kazanan sürücüler, "sıfır hata" anlayışıyla eğitiliyor.

81 kentteki personele uzaktan eğitim de verilebiliyor

Psikoteknik test merkezinde başarı kazanan kursiyerler, teorik bilgileri öğrendikten sonra simülatör eğitimine geçiyor.

Sürücü adayları, eğitmeni tarafından kontrol edilebilen senaryolar dahilinde, muharebe sahasında karşılaşabileceği birbirinden farklı durumlara karşı, nasıl davranması gerektiğini öğreniyor.

"Devrilme ve araç terk etme simülatörü", "kule silah sistemleriyle atış", "zırhlı veya idari araçların açık ve kapalı simülatörleri" ile personelin sahaya çıkmadan her türlü hava koşulları ve arazi şartlarına hazırlanması sağlanıyor.

Buradaki testler sonunda, ayrıntılı kriter, analiz ve raporlamayla eğitimde hedeflenen davranışların seviyesi değerlendiriliyor.

Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda kurulan uzaktan eğitim dershanesinde ve 81 ilde kurulan sistem üzerinden sürücü adayları, uzaktan eğitim metoduyla burada öğrendiklerini tazeleyebiliyor ve güncel konulara ilişkin bilgi alabiliyor.

Zorlu eğitim sürecinden geçiyorlar

Teorik bilgilerin ardından uygulamalı eğitimler için 130 bin metrekarelik alanda kurulu, birbirinden farklı 23 engelden oluşan Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitim Alanı'na çıkan kursiyerler, araçların bütün imkan ve kabiliyetlerini tecrübe ediyor.

Parkurlarda engelden kaçma, yol güvenliği, doğru viraj tekniği, devrilme-savrulma, engel geçişleri, panik fren ve park manevra eğitiminden geçen personele, hareket halindeyken hedefe ateş etme eğitimleri de veriliyor.

Sürücü adayları, karşılaşabilecekleri her türlü tehdit ve saldırı ihtimaline karşı ani hareketlerle engelden kaçma ve direksiyon hakimiyeti konusunda ders görüyor.

Islak ve çamurlu parkurlarda araçların manevra kabiliyetini öğrenen adaylar, dik rampaları aşarak su dolu havuzundan geçiyor. Yüzde 60'a varan eğimlerde yol alan sürücü adayları, atış poligonlarında farklı mesafelerden araç üzerindeki silah sistemleriyle hedeflere hareket halinde atışlar yapıyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, askeri personele hız ve güven sağlayan Kobra 1-2, Kirpi 1-2, Ejder Yalçın ve Vuran ile TOMA sürücüleri, araçların bütün özelliklerini öğrenerek birliklerine dönüyor.

Türkiye'nin en büyük eğitim parkuru

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Dr. Albay Talha Övet, merkezin Türkiye'nin en büyük eğitim parkuru olduğunu söyledi.

Kursiyerlere karşılaşabilecekleri her türlü engele karşı iyi bir eğitim vermeyi amaçladıklarını anlatan Övet, "Savunma Sanayii Başkanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye'nin en büyük Bütünleşik Simülasyon Sistemleri Projesi'ni yürütüyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor, proje bittikten sonra Türkiye'nin en büyük simülasyon merkezi olarak hizmete girecek." diye konuştu.

Taktik tekerlekli zırhlı araç sürücüleri eğitiliyor

Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı Öğretim Başkanı Jandarma Albay Hacı Mehmet Demir, merkezde Jandarma Genel Komutanlığının zırhlı araç sürücü ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Merkezde farklı araçlar için sürücü yetiştirildiğini aktaran Demir, "Taktik tekerlekli zırhlı araç dediğimiz Kobra 1-2, Kirpi 1-2, Ejder Yalçın ve Vuran araçları ile 'idari hizmet araçları' dediğimiz, TOMA, gizli zırhlı otobüslere de sürücülerine eğitim verilmektedir." dedi.

Sürücülere, gerektiğinde kullanabilmeleri için atış eğitimi de verdiklerini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Kışla içerisindeki atış alanında Kobra 1-2, Kirpi 1-2, Ejder Yalçın ve Vuran araçlarının üzerlerinde bulunan Keskin Kule silah sistemleri ve Sarp Kule Silah Sistemleri eğitimleri verilmektedir. Aynı zamanda kardeş kurumlar dediğimiz. AFAD, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği personeline güvenli ve defansif sürüş teknikleri eğitimi verilmektedir."

Simülasyon Sistemleri Başkan Vekili Jandarma Yüzbaşı Savaş İş de farklı simülatörlerin bulunduğunu belirterek, "Simülatörlerin amacı, sürüş yapmadan önce sürücülere araç içerisinde, kaza riski olmadan sürüş tekniklerini ve sürücü kabiliyetlerini geliştirmektir." ifadesini kullandı.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Sabri Erdoğan ise Psikoteknik Test Merkezi'nde Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan idari ve taktik tekerlekli araçları kullanacak sürücülerin güvenli araç kullanımlarını sağlamak ve psikomotor ölçümlerini yapmak için sürücülerin teste tabi tutulduklarını kaydetti.