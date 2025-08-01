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Yaşam
AA 01.08.2025 03:53

Minibüsüyle köyleri gezen seyyar esnaf 16 yıldır takas usulüyle satış yapıyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde temizlik, gıda, şekerleme ve atıştırmalık ürünleri yüklediği minibüsüyle kilometrelerce yol kat ederek marketi olmayan köylere ulaşan İlhan Çelik, satış karşılığında paranın yanı sıra buğday, arpa, kuru üzüm, ceviz ve badem gibi ürünleri de kabul ediyor.

Minibüsüyle köyleri gezen seyyar esnaf 16 yıldır takas usulüyle satış yapıyor
[Fotograf: AA]

Gercüş'ün Yakıtlı köyünde yaşayan İlhan Çelik, baba mesleği seyyar satıcılığı onun vefatının ardından da sürdürmeye karar verdi.

Çelik, temizlik, gıda, şekerleme ve atıştırmalık gibi ürünleri yüklediği minibüsüyle 16 yıldır kilometrelerce yol kat ederek marketi olmayan köylere ulaşıyor, insanların ihtiyaçlarını karşılıyor, çocukların yüzünü güldürüyor.

Takas usulü de satış yapan Çelik, verdiği ürünlerin karşılığında paranın yanı sıra buğday, arpa, kuru üzüm, ceviz ve badem gibi ürünleri de kabul ediyor.

Güler yüzü ve yardımseverliği ile köylerde tanınan Çelik'in yolunu en çok da çocuklar gözlüyor.

"Seyyar bakkal"ın köye geldiğini duyan çocuklar ellerindeki kovalarla getirdikleri buğday veya arpa karşılığında çikolata, şeker ve meyve suyu gibi sevdikleri ürünleri alıyor.

Minibüsüyle köyleri gezen seyyar esnaf 16 yıldır takas usulüyle satış yapıyor

"Çocuklar beni görünce seviniyorlar"

İlhan Çelik, babasının yıllarca köylerde seyyar satıcılık yaptığını belirterek, vefatının ardından onun mesleğini sürdürmek istediğini söyledi.

Çelik, "16 seneden beri köylerde satış yapıyorum. Köylüler buğday, arpa getiriyorlar. Para olmayınca sattığım ürünleri başka ürünlerle takas ediyorum. Takastan elde ettiğim buğday ve arpa gibi ürünleri kendi ihtiyacım için kullanıyorum. Köyde bakkal olmadığında çocuklar beni görünce seviniyorlar. Çocukları sevindirmek beni çok mutlu ediyor. Zaman zaman çocuklar arıyor, 'Dayı, amca gel, sen gelince biz seviniyoruz.' diyorlar. Kalplerini kırmıyorum, gidiyorum." dedi.

Minibüsüyle köyleri gezen seyyar esnaf 16 yıldır takas usulüyle satış yapıyor

"Köyümüze haftada ya da 10 günde bir mutlaka gelir"

Yüceköy köyü muhtarı Hüseyin Yılmaz da geçmişte köyde yaşayanların şehre ulaşımının zor olduğunu, bu nedenle alışverişi köye gelen seyyar satıcılardan yaptıklarını belirtti.

Geçmişte kimi zaman 5-6 seyyar satıcının aynı anda köye geldiğini ancak insanların şehre gitme imkanının artmasıyla şimdilerde bu mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu ifade eden Yılmaz, şu anda köye sürekli gelen seyyar satıcılardan birinin İlhan Çelik olduğunu ifade etti.

Minibüsüyle köyleri gezen seyyar esnaf 16 yıldır takas usulüyle satış yapıyor

Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlhan kardeşimiz köyümüze haftada ya da 10 günde bir mutlaka gelir. Halen çocuklarda o heyecan var. Çocuklar arıyor, 'İlhan ağabey ne zaman geleceksin köye?' diye soruyorlar. Çocuklar onu görünce çok mutlu oluyorlar. Çocuklar sevdiği şeker, çikolata gibi ürünleri, kadınlar da ev için ihtiyaçları olan malzemeleri alıyorlar. Vatandaşlar para olmadığında da badem, kuru üzüm, buğday, arpa ve mercimekle takas yöntemiyle ürün alabiliyor. Bu da güzel bir imkan köylü için."

Çocuklardan Göknur Yıldız da İlhan Çelik'i çok sevdiklerini belirterek, kendisinden 5 kilogram arpa karşılığında şeker ve çikolata aldığını belirtti.

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