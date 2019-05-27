Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı...

Buradan vapurla geçmek, yolculara her iki yakanın da muhteşem manzarasını sunuyor. Vapurda düzenlenen amatör konserler ise bu yolculuğu renklendiriyor.

2016 yılında Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Vapurda Müzik" projesiyle, müzisyenler daha rahat "mini konser" veriyor.

Bu konserler, iki kıtadaki kültürün benzersizliğini kendi melodilerine yansıtmaya çalışan müzisyenler tarafından veriliyor.

O müzisyenlerden oluşan ekibin koordinatörü Tunç Baydar, dünyada iki kıta arasında denizin üzerinde müzik yapan tek ekip olduklarını söylüyor.

Ney sanatçısı Oğuzhan Erdem ise, "İki kıta arasında seyahat ederken, müzik yaparken bir yerde ortak noktada buluşuyoruz. Neyin ve piyanonun, doğunun ve batının kaynaşması gibi" diyor.

Kaynak: AFP