Son yılların gözdesi Karavan tatili. Bu yaşam tarzının meraklıları, İstanbul'da düzenlenen festivalde buluştu.

İstanbul Karavan Festivali'nin yapıldığı bölgede, yemek alanları, oyun parkurları, spor aktiviteleri de bulunuyor. Doğaseverler için karavan ve ekipman tanıtımları da gerçekleştiriliyor.

Burada karavanı ilk kez deneyimleyen aileler de vardı.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Selim Bayram

