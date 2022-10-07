Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Karavan Festivali başladı
[Fotograf: AA]
Karavan ve doğa tutkunlarını bir araya getiren İstanbul Karavan Festivali başladı. Hafta sonunu evlerinde uzakta, ormanda geçirmek isteyen doğaseverler bu festivale davetli.
Son yılların gözdesi Karavan tatili. Bu yaşam tarzının meraklıları, İstanbul'da düzenlenen festivalde buluştu.
İstanbul Karavan Festivali'nin yapıldığı bölgede, yemek alanları, oyun parkurları, spor aktiviteleri de bulunuyor. Doğaseverler için karavan ve ekipman tanıtımları da gerçekleştiriliyor.
Burada karavanı ilk kez deneyimleyen aileler de vardı.
Haber: Yavuzhan Caner
Kamera: Selim Bayram
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