Isparta Belediyesi'nin düzenlediği fuar korteji, belediye önünde başladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüşe kent protokolü, vatandaşlar ve Uzak Doğu'dan gelen turistler katıldı.

Vatandaşlara gül suyu ve gül çiçeği serpildi

Etkinliğe katılanlar, mehter eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında vatandaşların üzerine gül çiçeği ve gül suyu serpildi.

Meydandaki etkinlik ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokoldekiler, burada gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı.

Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, gülün Isparta'nın markası olduğunu söyledi.

Özellikle festivale Uzak Doğu'dan yoğun ilgi var

Gül denildiğinde Isparta'nın akla geldiğini, bu değerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Başdeğirmen, şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarımızla bu işin peşinden koşmamız gerekiyor. Bugün gülün en güçlü olduğu dönemi yaşıyoruz. İleride çok daha güzel, uluslararası, dünyaya hakim olabilecek duruma gelmesi çok uzun değildir. Bizler gülün ve gül yağının en kalitelisini üreterek, dünya piyasalarına çok rahat girebiliyoruz.

Son 5 yıl içerisinde Isparta'daki gül bahçelerimize Uzak Doğu'dan gelen misafirlerimizin sayısı bir hayli artmaktadır. Binlerce kişi bahçelerimize gelerek gül toplayıp, ülkesine gönderiyor. Onların Isparta'ya gelmesi turizmi canlandırıyor, ekonomik güçlenmemize katkı sağlıyor. Şu anda otellerimizde yerimiz yok. Dışardan gelen misafirlerimiz bu etkinliklerimize katılabilmek için burada günlerce kalıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Bunu geliştirmek zorundayız."

Konuşmaların ardından fuar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fuar, 16 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA