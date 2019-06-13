Şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı 5 yıl önce ampute edilen Ali Budamcı, elektrikli motosikletini kızının evinin önüne zincirle kilitledi.

Pazar sabahı motosikletine binmek için evin önüne giden 3 çocuk babası Budamcı, motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Motosikletinin zincirlerinin kırılıp çalındığını fark eden Budamcı, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gidip inceleme yapan ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Elektrikli motosikleti sürerek uzaklaşan hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

"Kolum, kanadım kırıldı"

Yüzde 88 engelli ve oğlunun evinde yaşayan Ali Budamcı, çalınan motosikletinin bir an önce bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

Sağlık sorunları nedeniyle her gün hastaneye gitmesi gerektiğini belirten Budamcı, motosikletinin çalınmasıyla hastaneye gidemediğini ve sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.

20 yıldır şeker hastası olduğunu anlatan Budamcı, şöyle konuştu:

"Önce sol bacağım kesildi. Diğer ayağım da kesilebilir. Bir engelli motosikletim vardı, onu da hırsızlar çaldı. Ben 3 günden beri ne hastaneye gidiyorum ne de gelebiliyorum. Motosikletimin çalınmasıyla çok mağdurum. Yetkililerin bu konuya el atmasını istiyorum. Kolumu, kanadımı kırdılar. Yenisini alacak gücüm de yok. Benim elimi, ayağımı çaldılar. Motosikletimin olmaması nedeniyle hiçbir işimi yapamıyorum."

Kaynak: İHA