Bursa'da bir okulun öğrencileri örnek bir kampanya düzenledi. Öğrenciler 81 ildeki köy okullarına kitap gönderdi.

Kırklareli Sivriler Köy Okulu öğrencilerinin sevinci gözlerinden okundu.

Kolileri heyecanla açan minikler, gönderilen kitaplara tek tek baktı.

Yurt genelinde ihtiyaç sahibi eğitim kurumları belirlendi. Bursalı minikler, kardeş okullar için seferber oldu.

Kampanya sebebiyle İnegöl Vehbi Koç İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler toplanan kitapları önce kendileri okudu. Veliler de miniklere eşlik etti. Ardından kitaplar diğer illerde belirlenen okullara gönderildi.

Kampanya sorumlusu öğretmen Selma Küçük, "Yaklaşık beş aydır yürütüyorum bu projeyi ve şu ana kadar ulaştırdığımız kitap sayısı 10 bine ulaştı. Çok kısa sürede bu rakamı yakalamak çok memnuniyet vericiydi" dedi.

Proje kapsamında 81 ilde belirlenen kardeş okulların hepsine yardım ulaştırıldı.

Kaynak: TRT Haber