Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Akyol Camii'nde görevli imam İdris Sarı, işitme engelli bireylere dini konularda rehberlik etmek, bu kişilerin de vaaz ve cuma hutbelerini anlamalarına yardımcı olmak için işaret dili öğrenmeye karar verdi.

İl Müftülüğü ve Menteşe Halk Eğitim Merkezinin 2017'de açtığı kursu başarıyla tamamlayan imam Sarı, bu yıl görev yaptığı camide işaret dilini de kullanmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

İmam Sarı, vaaz ve hutbe konuşmasını yaparken, aynı anda engelliler için de işaret dili kullanıyor.

Namazın ardından engellilerle camide sohbet de eden Sarı, onların sorularını cevaplıyor, istek ve önerilerini dinliyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Her birine yardımcı olmaya çalıştığım için mutluluk duyuyorum"

3 aylık kursu tamamlamasının ardından internetten izlediği videolardan da faydalanarak işaret dilinde kendisini geliştirdiğini belirten imam Sarı, "Cemaat tarafından ilk başlarda yadırgandım. Engelli kardeşlerimizin vaazları dinlemeye başlamasıyla herkes beni takdir etti. Namaz kılmaya şimdilik 8 engelli geliyor. Namazın ardından onlarla sohbet ediyorum. Dini konulardaki sorularını cevaplıyorum. Her birine yardımcı olmaya çalıştığım için mutluluk duyuyorum. Muğla genelinde sadece benim görevli olduğum camide işaret dili ile vaaz anlatılıyor. Bunun yanı sıra haftada 2 gün işitme engellilere Kur'an kursu veriyorum. Kimse unutmamalıdır ki hepimiz engelli adayıyız. Görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Amacımız toplumun her kesimine ulaşmak"

İşitme engelli 25 yaşındaki Hüseyin Dündar ise, işaret diliyle verilen vaazı ve hutbeyi anladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın da, "Her kesimden olumlu dönüşler aldık. Engelli kardeşlerimizin ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için onların camiye girmesi hususunda bütün engelleri kaldırdık. Bu çalışmayı önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaştıracağız. Amacımız toplumun her kesimine ulaşmak" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Kaynak: DHA