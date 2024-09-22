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Yaşam
AA 22.09.2024 09:24

İkisinin de ayağı sakat; birbirlerine can yoldaşı oldular

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan bedensel engelli 65 yaşındaki Ahmet Güney, oğlunun yavruyken kedi saldırısından kurtardığı ayağı sakat güvercin "Paşa"yı yanından ayırmıyor. İki evladı olan Güney, "Paşa" ile üçüncü evlada sahip olduğunu söylüyor.

Evli ve iki çocuk babası emekli Güney, Devlet Demiryollarında çalıştığı dönemde iş kazası sonucu sol bacağını kaybetti.

Protez bacakla yürümeye başlayan Güney'in hayatına, yaklaşık 5 yıl önce oğlunun bir kedinin saldırısından kurtardığı paçalı güvercin girdi.

Ayağı sakatlanan güvercini sahiplenen ve "Paşa" adını veren Güney, evde de dışarıda da "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

"Paşa ile üç evladım oldu"

Paşa'yı evladı gibi gördüğünü belirten Güney, şöyle devam etti:

"4,5 yıl önce oğlum İstanbul'dan izne gelirken yere düşmüş ve kedinin saldırısına uğramış bir güvercini kurtardı. Bana getirdiğinde güvercin yavruydu. O günden beri Paşa'yı el bebek gül bebek büyütüyorum. İki evladım vardı, Paşa ile üç evladım oldu."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor"

Güverciniyle sık sık gezintiye çıktıklarını belirten Güney, "Paşa"ya herkesin ilgi gösterdiğini aktardı.

Güney, "Ben sol ayaktan sakatım, Paşa'm sağ ayaktan, ikimiz birbirimizi bulduk. Paşa ile 4,5 yıldır birbirimize yoldaşlık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Paşa'nın susam ve ay çekirdeğini çok sevdiğini anlatan Güney, "Ay çekirdeğini ikiye bölüp veriyorum, adeta yeni doğmuş bir bebek gibi ilgi bekliyor. Ben engelliyim, Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor. O da bana alıştı, başka biri baksa bu kadar ilgilenemez" diye konuştu.

"Paşa"yı iyi fiyat vererek satın almak isteyenlerin de olduğunu kaydeden Güney, "Ben Paşa'ya pahalı olduğu için değil, vicdanen ve alıştığım için bakıyorum. Ona bir şey olacağını düşünmek bile istemiyorum" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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