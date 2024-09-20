Makyaj videoları küçük yaş grubunu tehdit ediyor

Çocukların makyaj yapma alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmalar, bu konuda önemli bulgular ortaya koyuyor. Örneğin, American Psychological Association (APA) tarafından yürütülen araştırmalarda, sosyal medya kullanımının gençlerin beden algısı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanıyor. Özellikle sosyal medya, çocukların makyaj gibi yetişkin davranışlarını taklit etmesine neden olarak, beden algısı bozukluklarına ve özgüven sorunlarına yol açabiliyor​.

Bir diğer araştırma ise İngiltere’de University College London tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmada, çocukların ciltlerinin makyaj ürünlerine karşı daha hassas olduğu ve ürünlerdeki kimyasalların hormonal bozukluklara yol açabileceği belirtildi. Çocukların hormon seviyelerini bozabilecek paraben ve fitalat gibi kimyasalların uzun vadede cilt kanseri riskini artırabileceği vurgulandı​.

Harvard Medical School tarafından yapılan çalışma ise, zararlı kimyasalların çocukların erken ergenlik belirtilerini tetikleyebileceğini gösteriyor. Makyaj ürünlerinin çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkileri ve potansiyel sağlık riskleri üzerinde duruluyor​.

Konuyu Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Önder Küçük ile konuştuk. Küçük, erken yaşta makyaj yapmanın çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini TRT Haber'e anlattı.

[Fotoğraf: Getty]

Erken yaşta makyaj yapma alışkanlığı, çocukların kimlik ve kişilik gelişimi üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabilir. Sosyal medyanın etkisiyle gelişebilen bu alışkanlık, çocuklarda dış görünüşe aşırı önem vermeye yönelik tutumlara ve benlik algısının bu yönde şekillenmesine yol açabilir. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Önder Küçük

Makyaj yapma yaşının düşmesinde sosyal medyanın rolü ne?

İlkokul çağındaki çocuklar arasında makyaj yapma alışkanlığı artıyor. Psikiyatri Uzmanı Önder Küçük, bu duruma yol açan nedenlerin başında çocukların sosyal medya platformlarında gördükleri içerikler olduğunu söylüyor. Çocukların beden imajı ve güzellik standartlarına dair beklentilerinin daha küçük yaşta şekillenmeye başladığını anlatıyor.

"Bu platformlar, özellikle makyaj ve dış görünüşe odaklanan içeriklerin yaygın olduğu ortamlarda, çocukları daha erken yaşlarda makyaj yapmaya teşvik edebilir. Sosyal medyada kozmetik ürünlerin tanıtımına ve reklamlarına maruz kalmak da çocukları bu ürünleri kullanmaya teşvik edebilir. Sosyal medya bağımlılığı, çocukların psikolojik, davranışsal ve fizyolojik gelişimleri üzerinde çok boyutlu etkiler yaratmaktadır. Özellikle kız çocuklarında beden memnuniyetsizliği sorunlarına yol açabilir. Bu platformlarda idealize edilen beden imajları, çocukların kendi vücutlarıyla ilgili olumsuz algılar geliştirmelerine neden olabilir."

[Fotoğraf: Getty]

Erken yaşta makyaj özsaygıyı düşürüyor

Makyaj yapma yaşının düşmesi, kimlik ve kişilik gelişiminde de uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Çocukların çevrelerinden etkilendiğini ve gördükleri davranışları taklit ettiğini ifade eden Küçük, bu durumun çocukların kendilerini nasıl algıladıklarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

"Çocuklar çevrelerinden etkilenerek, nasıl beğenileceklerine inanıyorlarsa o şekilde davranmak ve görünmek isteyebilirler. Erken yaşta makyaj yapma alışkanlığı, çocukların kimlik ve kişilik gelişimi üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabilir. Sosyal medyanın etkisiyle gelişebilen bu alışkanlık, çocuklarda dış görünüşe aşırı önem vermeye yönelik tutumlara ve benlik algısının bu yönde şekillenmesine yol açabilir. Bu durum, çocukların kimlik gelişiminde dış görünüşün olması gerektiğinden daha fazla rol oynamasına yol açabilir ve özsaygılarını olumsuz yönde etkileyebilir."

Ailelerin yaklaşımı nasıl olmalı?

Çocukların, fenomen ya da ünlü beğendikleri kişilere benzemeye çalıştıkları bir gerçek. Kendini makyaj gibi araçlarla değiştirmeye çalışmak da bu beğeninin bir yansıması.

Peki, aileler bu duruma nasıl yaklaşmalı? Küçük, ailelerin dengeli bir yaklaşım benimsenmesinin önemine dikkat çekiyor. Çocuklardaki bu tutumların pekişmesini engellemenin kritik olduğunu belirtiyor.

"Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde yarattığı etkiler göz önüne alındığında bunun normal görülmesi ve cezalandırıcı bir tutumda olunması yerine ebeveynlerin bu platformlarda gördükleri içerikler hakkında çocuklarıyla açık diyaloglar kurmaları ve onların medya okuryazarlığını geliştirmeleri çok önemli."

Çocukları korumak ve bilinçlendirmek için ebeveynlerin, çocuklarının ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olması da büyük önem taşıyor. Önder Küçük bu sayede çocukların davranışlarını ve isteklerini daha iyi anlamanın mümkün olacağını vurguluyor.

"Ebeveynler, çocukları için en güvenli sosyal medya kullanım şeklinin ne olacağına yönelik farkındalıklarını artırmalı. Sonrasında onların sosyal medya kullanımını denetlemek, gerekli sınırları çizmek, medya okuryazarlığı eğitimi vermek, kozmetik kullanımı hakkında konuşmak, sağlıklı rol modelleri olmak ve gerçekçi güzellik standartları hakkında konuşmak gerekli. Çocuklar, sosyal medyada gördükleri içeriklerin gerçekçi olmadığını anlamalı ve kendi benlik saygılarını bu içeriklerden bağımsız olarak geliştirmeli. Ayrıca, ebeveynler ve eğitimciler, çocuklara sağlıklı beden imajı konusunda rehberlik etmeli."