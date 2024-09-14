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Çocuk
AA 14.09.2024 12:31

Çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeli

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Nilüfer Okumuş Aliyev, çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeli

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Nilüfer Okumuş Aliyev, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin yaz tatilinde kazandıkları bazı alışkanlıklardan yavaş yavaş uzaklaştırılması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin, beslenme ve uyku düzenlerinin dikkatli şekilde takip edilmesinin faydalı olacağını, yaz tatili dönüşünde öğrencilerin okula yeniden adapte olabilmeleri için ailelere büyük görev düştüğünü anlatan Aliyev, "Ailelere vurgulamak istediğim şeylerden birincisi; sağlıklı çocuk kontrollerinin devamını sağlamak. Poliklinikte, okul başarısı ya da okul uyumuyla ilgili sıkıntı yaşayan çocuklarda çok sık vitamin eksikliği, kansızlık görüyoruz. İkincisi de ekran kısıtlaması çok çok önemli; internet erişimi olan cihazlardan çocukları olabildiğince uzak tutmak. İnternet erişimi olan cihazlar, çocukların kendi iradeleriyle kontrol edebilecekleri, doğruyu, yanlışı ayırt edebilecekleri platformlar olmuyor." diye konuştu.

"Çocuklarımızı ekran konusunda denetlemeli ve sıkı takip altında tutmalıyız"

Aliyev, çocuklarda ekran bağımlılığına değinerek, şöyle devam etti:

"Ekranlar gerçekten ciddi bağımlılık potansiyeli olan platformlar. Çocuklarda önemli boyutta sinir krizi, davranış sorunları varsa kesinlikle çocuk psikiyatri uzmanına başvurulması gerekiyor. O noktaya gelmeden önce de önlem almak gerekiyor. Herkesin bunu normalleştirmiş olması, zararı olmadığı anlamına gelmiyor. Artık bazı ülkeler, bunun ciddi olarak zararlarının farkında ve bu konuda yasalar çıkarıyor. Yakın zamanda ülkemizde de bazı online oyunlar yasaklandı. Eminim bu konuda daha atılımlar yapılacaktır. Ancak bunları beklemeden kendimiz, çocuklarımızı ekran konusunda denetlemeli ve sıkı takip altında tutmalıyız."

Ekran süresinin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Bu hayatımızı bir tık zorlaştırabilir ama uzun vadede daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük iyilik; onu gerçekten ekrandan uzak tutmak. Ancak bunu en başta kendimiz yapmamız gerekiyor. Eve girdiğimizden itibaren elimizde sürekli telefon varsa ve sürekli ekran başındaysak, bizi örnek aldıkları için aynı şeyi onlar da talep edecek. Öncelikle bu konuda çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor."ifadelerini kullandı.

Aliyev, uygulamalar ve videolar arasındaki hızlı geçişlerin çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getirerek, "Uygulamalardaki hızlı geçişler ve çok hızlı ilerlemeler, çocukların dikkat becerisini inanılmaz bozuyor. Artık bilimsel olarak kanıtlanmış; ekran süresi arttıkça çocuklarda akademik başarıda ve ebeveynleriyle iletişim kalitesinde düşüş, kaygı bozuklukları ve depresyon gibi sorunlarda ise artış görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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