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Yaşam
AA 26.05.2025 10:25

"III. Uluslararası Aile Sempozyumu" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Aile Vakfının işbirliğiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 30-31 Mayıs'ta "III. Uluslararası Aile Sempozyumu" düzenlenecek.

"III. Uluslararası Aile Sempozyumu" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak
[Fotograf: AA]

Yerli ve yabancı akademisyenlerin, uzmanların ve karar vericilerin katılacağı sempozyumda, "21. Yüzyılda Aile Olmak" teması çerçevesinde aileyi merkeze alan çok disiplinli yaklaşımlar ele alınacak.

Sempozyumda, aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarımına ilişkin bilimsel ve pratik öneriler sunulmasının yanı sıra aile kurumunun öneminin farklı disiplinlerden bakış açısıyla ortaya konulması, Türkiye'den ve dünyadan bilim insanları ve alanında uzman isimler tarafından sorunların ve beklentilerin gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor.

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Aile Yılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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