"III. Uluslararası Aile Sempozyumu" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak

Yerli ve yabancı akademisyenlerin, uzmanların ve karar vericilerin katılacağı sempozyumda, "21. Yüzyılda Aile Olmak" teması çerçevesinde aileyi merkeze alan çok disiplinli yaklaşımlar ele alınacak.

Sempozyumda, aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarımına ilişkin bilimsel ve pratik öneriler sunulmasının yanı sıra aile kurumunun öneminin farklı disiplinlerden bakış açısıyla ortaya konulması, Türkiye'den ve dünyadan bilim insanları ve alanında uzman isimler tarafından sorunların ve beklentilerin gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor.