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Yaşam
AA 24.05.2025 20:26

Asrın felaketinde 18 kişiyi kurtaran kahraman köpek hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, İsveç'ten Türkiye'ye gelerek göçük altındaki 18 kişinin hayatını kurtaran kahraman köpek Killian yaşamını yitirdi.

Asrın felaketinde 18 kişiyi kurtaran kahraman köpek hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsveç Acil Durum Ajansı'na bağlı ekipte görev yapan itfaiyeci Kiril Hristov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hizmet köpeğim Killian'ın öldüğünü inanılmaz derecede hüzünlü bir yürekle yazıyorum. O sadece meslektaşım değildi, ruhumdu, gölgemdi ve en iyi arkadaşımdı. 2023 yılında Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 18 kişiyi kurtarmıştı" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de haberi aldığında inanılmaz bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Killian'ın Türkiye'de göçük altında 18 kişiyi kurtardığını hatırlatan Tezel, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan İsveç Acil Durum Ajansı'na bağlı Killian'ın da bulunduğu ekibe bir resepsiyon vermiştik. Fotoğrafı ofisimde duruyor, haberi alınca çok üzüldüm" dedi.

Killian'ın da bulunduğu itfaiye ekibini geçen yıl ziyaret ettiğini kaydeden Büyükelçi Tezel, 8 ay önce de aynı ekibin tatbikatını takip ettiğini belirtti.

İsveç'te kahraman ilan edildi

Arama kurtarma ekibiyle Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyeci Hristov, Kahramanmaraş'ta 4 gün görev yaptıkları Killian'ın göçük altında 18 kişiyi tespit etmesinden dolayı İsveç'te kahraman ilan edildiğini belirtmişti.

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