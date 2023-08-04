Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 04.08.2023 11:08

Hersek Lagünü'nde 'İshak kuşu' ile kuş türü sayısı 254'e yükseldi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Hersek Lagünü'nde tespit edilen kuş türü sayısı 254'e çıktı.

Hersek Lagünü'nde 'İshak kuşu' ile kuş türü sayısı 254'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Marmara Bölgesi'nde su kuşlarının barınma, beslenme ve üreme alanı olmasının yanında leylekler ve yırtıcılar başta olmak üzere yaz göçmeni kuşların da göç yolu üzerinde bulunan lagünde, göç izleme çalışması yapıldı.

Türkiye'deki en küçük baykuş türü olan İshak kuşu, "kuş oteli" olarak nitelendirilen lagünde gözlenen 254'üncü kuş türü oldu.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, yaptığı açıklamada, gece yırtıcılarından olan İshak kuşunun 19 ila 21 santimetre boyunda, baş ve ayakları vücutlarına oranla oldukça büyük bir tür olduğunu söyledi. 

Hersek Lagünü'nde 'İshak kuşu' ile kuş türü sayısı 254'e yükseldi

Genelde geceleri avlanan İshak kuşunun, yavrularını beslemek için gündüzleri de ava çıkabildiğini aktaran Bülbül, "Türkiye'de görülen 500 kuş türünün bugüne kadar yarısından fazlasının Hersek Lagünü'nde gözlenmesi alanın değerini ortaya koymaktadır. Alanın korunması için alınan tüm tedbirler ve Altınova halkının hassasiyeti kuş popülasyonuna katkı sağlamaktadır. Kuş gözlem çalışmalarında üreme sayısının ve tür çeşitliliğinin artması gelecek nesillere bırakacağımız bu miras için oldukça değerlidir" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
70 yıldır yaşadığı her şeyi günlüğüne not ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Teksas Valisi'nin bariyer uygulaması insanlık dışı
11:54
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşaatı devam ediyor
11:49
Bursa'daki '1 milyar liralık yangın', 40 ton köpük, 20 bin ton su ile söndürüldü
11:46
Güney Kıbrıs'ta ölümcül salgına karşı kedilere koronavirüs hapı verilecek
11:38
Şoygu, Ukrayna'da savaşan "Merkez" birliğini teftiş etti
11:43
Bursa'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Osmanlı mutfağından etsiz çiğ köfte tarifi çıktı
Osmanlı mutfağından etsiz çiğ köfte tarifi çıktı
FOTO FOKUS
Japonya’da şiddetli rüzgar park halindeki aracı metrelerce sürükledi
Japonya’da şiddetli rüzgar park halindeki aracı metrelerce sürükledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ