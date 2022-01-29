Bolu'nun Mengen ilçesindeki köyünde hayatını anlatmak için videolar çekip sosyal medyada paylaşan Rabia Demir'in çektiği videolar beğeni topluyor.

Rabia hem çiftçi hem öğrenci...

"Hayatımız boyunca hep başkalarının yerinde olmaya çalışıyoruz ama hiç oturup da şu an ben neredeyim buranın tadını nasıl çıkarabilirim. Hiç bunu düşünmüyoruz. Burası Bolu'nun Mengen ilçesinin Nazırlar köyü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarım ekonomisi öğrencisiyim. Aynı zamanda köyde hayvancılık ve çiftçilik yapıyoruz. Sosyal medyayla uğraşıyorum"

"Arkadaşlar merhaba, bugün köyde bir gün geçiriyoruz..."

"İnsanlar beni çok sevdi hem köyde olmamı hem şehirde olmamı. benim gibi köyde yaşayıp böyle şeyler yapmak isteyip çekinen kendi hayatını göstermek istemeyen kızlarla tanıştım. Birçok insana ulaştım aslında başarmak istediğim buydu"

“Hayvanları kendime arkadaş edindim”

Tarım ekonomisi okuyan Rabia köyüne yararlı işler yapmak istiyor...

“Fotoğraf çekiyorum, kamerayla hayvanlarımı videoya alıyorum. Onları kameraya alıştırıyorum. Onlar bir nevi arkadaşım gibi bana yoldaş oluyorlar. Benim hiç yaşıtım yoktur bu köyde ama ben kendi kendime hayvanlarımı arkadaş edinerek büyüdüm"

"Olduğum yeri sevmek zamanımı aldı"

Hayat boyu hep başkalarının yerinde olmaya çalışıldığını savunan Demir, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Küçüklüğümden beri ben bu köyde yaşıyorum yazın yaylaya çıkıyorum. Bir şekilde benim bu hayatı yaşamam lazım değiştiremiyorum. Olduğum yeri sevmek olduğum yerden mutlu olabilecek bir şeyler çıkarmak biraz zamanımı aldı evet ama bunu başardıktan sonra hep bu şekilde devam etti."