Çin'de dünyaya gelen gri renkli panda yoğun ilgi gördü. Avustralya'da ise timsahlar, safari yapan bir aracın önünü kesti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir aile, banyolarında dağ aslanı buldu.

İşte hayvanlar dünyasından görüntüler...

Çin’de bir yavru panda, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. 5 Haziran’da dünyaya gelen bu panda diğer iki kardeşinden farklı. Onu farklı kılansa tüylerinin rengi.

Ziyaretçiler, camın arkasından gri tüylü yavrunun fotoğrafını çekiyor.

Timsahlar yolu kapattı

Avustralya’nın kuzeyinde de, bir grup timsah yolu kapattı. Bir aracın geçişini engelledi.

Araç, timsahlar nedeniyle yolda kaldı.

Banyoda aslanla karşılaştılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir aile, banyoya girdiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Yerde dağ aslanı yatıyordu.

Açık pencereden girmiş olan aslan, yetkililerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Kaynak: TRT Haber