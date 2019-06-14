Başarılı operasyonlar sayesinde terörün bitme noktasına geldiği Hakkari'de, yıllardır yasaklı olan bölgeler vatandaşların piknik yaptığı, doğayla iç içe olduğu mekanlar haline geldi.

Başka illerden kente gelen sporcular ise gerçekleştirdikleri tırmanış ve doğa yürüyüşleriyle terörden temizlenen bölgeyi adeta yeniden keşfetmeye başladı.

Hakkari'ye 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi Şelalesi de kentin yoğunluğundan kurtulmak isteyen vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri oldu.

Başka illerden gelen doğaseverlerin de ilgi gösterdiği şelalede bazı vatandaşlar piknik yapmanın keyfini yaşarken, bazıları da yıllar sonra karşılaştıkları güzellikleri fotoğraf karelerine yansıttı.

Kent sakinlerinden Fikret Azak, bölgeye dışarıdan insanların gelmesinin sevindirici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Buraların daha çok turist çekmesini ümit ediyoruz. Böylece memleketimizin ismi daha güzel anılacak. Biz de ailece yeni geldik buraya. İnsanlar ilgi göstermeye başladı. Çaylarını demleyip güzel zaman geçiriyorlar. Çok güzel bir ortam var. Buralar saklı cennet."

Refik Akan ise kentteki birçok güzelliğin henüz görülmediğini belirterek, "Herkesi Hakkari'deki güzellikleri görmeye davet ediyorum. Vatandaşlar yavaş yavaş doğal güzellikleri tanımaya başladı" dedi.

Kaynak: AA