Hakkari Üniversitesi, kentteki biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması amacıyla "Hakkari ili Orthoptera Faunasının Tespiti Projesi" başlattı.

Üniversite bünyesinde kurulan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim üyeleri, yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri araştırmalar sırasında yeni bir çekirge türü tespit etti.

"Et yiyen büyük çekirge" olarak da bilinen saga cinsine ait türe "saga hakkarica" ismi verilerek tescillendi.

"Bölgede daha fazla araştırma yapılması lazım"

Hakkari Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sait Taylan, Hakkari'nin doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsüyle biyoçeşitlilik anlamında önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kentin yüksek rakımlı dağ sisteminde yer aldığını belirten Taylan, şöyle konuştu:

"Bölgede biyoçeşitlilik anlamında daha fazla araştırma yapılması lazım. Bu amaçla Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş'in desteğiyle Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurduk. Amacımız kentteki biyoçeşitliliğe yönelik araştırmaları daha yoğun yürütmek. Bu çalışmalardan biri de çekirge faunasının tespitiydi. Hakkari'de yaklaşık 3 yıldır bu çalışmayı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda, dünyada sadece Hakkari'de bulunan 'saga hakkarica' türünü bulduk ve bilim dünyasına tanıttık. Bu çalışmadan elde edilen veriler uluslararası bir dergide yayımlandı."

Kaynak: AA