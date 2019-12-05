Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Geleceğe Gönüllüyüz" etkinliğinin açılışında konuştu.

Gönüllülük kavramının, bir bilinç ve sorumluluk meselesi olduğunu belirten Sabancı, "Başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım, büyük bir değişim yaratabilir. Tek ihtiyacımız olan, bugünün temasında da söylediğimiz gibi, daha iyi bir 'geleceğe gönüllü' olmak. Dilerim ki bugün, hiç gönüllülük yapmamış olanlar için bir milat olsun" dedi.

4 yıl önce başlattıkları Sabancı Gönüllüleri Programının çıktılarından memnuniyet duyduklarını belirten Sabancı, "Başlangıcından bu yana 11 ilde 45 projeyi hayata geçirdik. Yine bu program kapsamında yaklaşık 40 bin çalışanımıza online cinsiyet eşitliği eğitimi verdik. İkinci dönemine başladığımız projemiz, bugün yaklaşık 2 bin gönüllü ile yoluna devam ediyor" dedi.

Haluk Levent Ahbap Derneğini anlattı

Haluk Levent ise kurucusu olduğu Ahbap Derneğinin yola çıkış hikayesinden bahsetti.

Levent, Küçükkumla'da 1989 yılında küçük bir kız çocuğunun tedavisi için gitar çaldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlk başladığım o gündü. Gitar çaldım ve tedavisi için para toplanması gerekiyordu. 2 gün iyi gitti, baba para topladı. 'Pazartesiye kadar kalırsak biz bu işi bitiririz' dedi. Ben de o dönemlerde İstanbul'a gideyim, albüm yapayım durumuyla stüdyolarla görüşüyordum. Bir cuma akşamı oradan gittim, pazara kadar dönemedim. Malesef kızımızı kaybettik. Belki de bir suçluluk duygusu da olabilir. Belki de kaybedecektik yine. Kendimi o kadar da suçlamıyorum ama yine de orada bir şeyler yapabilirdim, stüdyoyu erteleyebilirdim. O bana üzüntü vermişti."

Gönüllü faaliyetlerde bulunanlar

Etkinlik kapsamında, beynin çalışma yöntemleri hakkında bilimsel çalışmaları bulunan Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Kurucusu Dr. Kerem Dündar'ın moderatörlüğünde panel düzenlendi.

Panelde Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik, Köy Okulları Değişim Ağı Kurucusu ve Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Gençlik çalışanı Robin Askar ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yola çıkan Kanber Bozan, gönüllülük hakkındaki hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: AA