Gölmarmara kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Manisa'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescillediği, 25 bin hektarlık Gölmarmara Gölü'nde su seviyesi yer yer 30 santimin altına düştü.

Gölmarmara'nın önemli bir bölümü çatlak toprak ve bataklık haline geldi.

Göl yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Salihli, Gölmarmara, Ahmetli ve Saruhanlı ilçelerinin kesişiminde yer alan ve 100'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan göl, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Normal şartlarda Gördes ve Demirköprü barajlarından beslenen Gölmarmara'ya kuraklık yüzünden su verilemiyor.

Çevredeki 7 köy sakini balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Balıkçıların gölde avlanamamasının yanı sıra balık ölümleri de görülmeye başladı.

Köylüler gölün tamamen kurumasından endişeli

Köylüler, bu yıl da yağış olmaması durumunda gölün tamamen kurumasından endişe ediyor.

Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Süleyman Bilim, göldeki su seviyesinin düşmesiyle yaşananlara dair şunları söyledi:

"Su seviyesinin düşüklüğünden dolayı oksijen azaldığından balıklar hareket edemiyorlar. Oksijensizlikten dolayı mantar başladı. Balık ölümü tektük başladı. Kuşlarda ölüm var. Bir an önce bunun çaresinin bulunması gerekir."

Kaynak: TRT Haber