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23 yıllık özlem polisin kimlik kontrolünde son buldu

Antalya'da hakkında "kayıp" başvurusu yapılan ve polislerin kimlik kontrolü sırasında bulunan Serdar Kütük, 23 yıl sonra ailesine kavuştu.

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23 yıllık özlem polisin kimlik kontrolünde son buldu

Kastamonu'da yaşayan Ali ve Sultan Kütük'ün oğulları Serdar Kütük, 1995'te 17 yaşındayken ailesiyle yaşadığı tartışma sonucu evinden ayrıldı.

Çocuklarından uzun süre haber alamayan Kütük çifti, durumu polise bildirerek "kayıp" başvurusu yaptı.

Antalya'ya yerleşen Serdar Kütük, burada hamallık yaparak hayatını sürdürmeye başladı.

Polisler kimlik kontrolü yaptı, gerçek ortaya çıktı

Önceki gün Kepez ilçesinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan kişinin Serdar Kütük olduğunu tespit etti.

Kütük hakkında 23 yıl önce "kayıp" başvurusu yapıldığını belirleyen ekipler, ağabeyi Recep Kütük'e ulaştı. İstanbul'dan kente giden Kütük ile kardeşi polis merkezinde buluştu. Abi ve kardeş, birbirlerine sarılıp hasret giderdi.

Serdar Kütük, anne ve babasının yaşadığı İstanbul'a götürüldü.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: polis merkezi, kayıp, antalya
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