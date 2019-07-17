Gökdelenlerin yaygınlaşması yeni iş kollarını da beraberinde getirdi. Bunlardan biri de endüstriyel dağcılık. Yüksek binaların ve gökdelenlerin dış cephe temizliği ve bakım onarımını kapsayan endüstriyel dağcılığa işe son yıllarda talep oldukça arttı.

Dağcılık kökenli iple erişim teknisyeni Murat Devşeli, “Tadilat, aydınlatma ve temizlik işleri yapıyoruz. Yüksek binaların dış cephelerindeki bütün çalışmaları dağcılık tekniği kullanarak gerçekleştiriyoruz” diyor.

Gökdelen temizliğinde en verimli yolun endüstriyel dağcıları kullanmak olduğunu savunan Murat Devşeli, “Platformları denediler. Ancak platformlar sınırlı bir bölgeye erişim verebiliyor. Kurulumları da maliyetli. Dağcıların avantajı, her bölgeye erişebilmeleri. Ayrıca diğer yöntemlerle 29-30 gün sürecek bir işi biz kendimizi zorlamadan 4-5 günde yapabiliyoruz” diyor.

Hataya yer yok

15 yıldır endüstriyel dağcılık yapan Devşeli, “Hataya mahal vermiyor bizim iş. Çünkü yaptığınız bir hatanın telafisi için herhangi bir ambulans gelmiyor. Direkt cenaze işleri araç gönderiyor. Dolayısıyla çok fazla dikkatli olmak zorundayız. Ama bu dikkatin yanında da, işi de yapmak zorundayız” diyor.

İşe başlamadan önce ekiple sohbet etmenin önemli olduğunu söyleyen Devşeli, “Birbirimizin psikolojisine bakıyoruz. Çünkü ekipten biri akşam uyumamış olabilir veya eviyle ilgili bir sıkıntısı olabilir. Ağrısı olabilir, sancısı olabilir. Bu gibi bir risk hissettiğim anda karşı tarafı da kırmadan 'sen bugün destek ekibi ol' diyorum. Onu boşa çıkartıyorum” diyor.

“Ekipman hayati öneme sahip”

Bu işin en önemli unsurlarından birinin ekipman olduğunu söyleyen Devşeli, şunları anlattı:

“Bizim için ekipman canımızı bağladığımız şeydir. Üzerimizdeki ekipman bizim umutlarımızı hayallerimizi bağladığımız şeydir. Dolayısıyla uluslararası belgelere sahip olan ürünleri tercih ediyoruz.”

Çalışmalara başlamadan önce herkesin ekipmanını kontrol ettiğini, hatta birbirlerinin ekipmanlarını da kontrol ettiklerini ifade eden Devşeli “İnsanız, unutabiliriz. Bu riski minimuma indirmek zorundayız” diyor.

“Aslında işimiz çok ağır. Akşam eve gittiğimiz zaman gerçekten vücudumuz aşırı derecede ağrıyor çünkü tüm kaslarımız çalışıyor” diyen Devşeli, yanlarında taşıdıkları malzemelerin ağırlığının da kendilerini etkilediğini söylüyor.

Hava şartlarının da zorluk oluşturduğunu ifade eden Devşeli, ”Binanın çatısından ipe giriyoruz, sıfır derecede bir rüzgar var, bina ortasına geldiğimizde çok kuvvetli rüzgarlara maruz kalıyoruz“ diyor.

Eğitim almak şart

Gençlerin bu işe çok fazla ilgi gösterdiğini söyleyen Devşeli, “Bu işi yapmak isteyenlere tek önerim, mutlaka ve mutlaka eğitim almaları lazım. Eğitimsiz bir şekilde bu işler olmaz” diyor. Devşeli, işverenlere de, eğitim alan insanları tercih etmelerini öneriyor.

Haber: Oğuzhan Erdoğan

Kamera: Serhan Sevin

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek