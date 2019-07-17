Sarıkamış kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde bulunan yaklaşık 5 dönümlük çöp dökme alanı ayıların mekanı haline geldi.

Hem gündüz hemde gece araçlarıyla bazende yaya olarak gelen vatandaşlar bozayıların nasıl beslendiğini neler yaptığı yakından izleme fırsatı buluyor.

Bazı vatandaşların ayılara yaklaşarak cep telefonlarıyla özçekim yada fotoğraf çekmeleri tehlikeli olmasına rağmen gözden kaçmıyor.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Faruk Yavuz, bozayıların çöplüğe alıştığını ve izlemeye gelenlerin daha dikkatli olmasını belirterek, ”Ayıları sinirlendirmeyelim bakın hayvanlar doğal ortamlarından bizden rahatsız oluyorlar. Onları rahatsız etmemek için arabaların içerisinden çıkmamamız lazım. Gece, gündüz çöpe geliyorlar. Belki de yiyecek bulmakta mı güçlük çekiyorlar, köpeklerle beraber gündüzde burada besleniyorlar alıştılar herhalde ”ifadelerini kullandı.

"Sarıkamış’ta safariye çıktık"

Bursa’dan gezmeye gelen Seda Tatar ise, ”Hayvanat bahçesi dışında canlı ayı görmedim. Herkese tavsiye ediyorum buraya gelmelerini gerçekten çok ilginç. Şu an ayılara bakıyoruz çok heyecanlı Afrika’da safariye yapamadık ama Sarıkamış’ta safariye çıktık" dedi.

Bazı gençlerin cep telefonlarıyla ayıların arkalarından gitmeleri korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Haber: Hüseyin Demirci