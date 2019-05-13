Şırnak ve Siirt'te kışlaklarda 6 aydır yaşamlarını sürdüren göçerler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını yaylalara götürmek için zorlu yolculuğa başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılıkla uğraşan göçerler, havaların ısınmasıyla yüksek kesimlere ve yaylalara gitmek için yola çıktı.

Bölgede kışı geçiren göçerler, baharın gelişiyle Van, Şırnak, Bingöl, Erzurum ve Hakkari'deki yaylalarına gitmek için at ve eşek sırtında taşıdıkları eşyalarıyla yollara düştü.

Bu yıl kışın uzun sürdüğü bölgede zorlu yaşam koşullarının da etkisiyle samanları biten hayvanları için yola koyuluyorlar.

Güvenlik güçlerince tesis edilen huzur ortamında gönül rahatlığıyla hayvanlarını otlatacak meralara doğru günlerce yürümeye devam ediyorlar.

2 bin koyunun yer aldığı sürülerin yolculuğu kara yolunda zaman zaman sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Yolculuğu bir ay sürecek

Hayvanlarını yaylaya götürmek için yola çıkan göçerlerden 67 yaşındaki Mahmut Udur Cizre'den getirdiği yaklaşık bin koyununu yazın verimli meralarda otlatmak için Van'a götürdüğünü söyleyerek, zorlu yolculuğunun ortalama bir ay süreceğini söyledi.

Yolculuk süresince büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Udur, şöyle konuştu:

"Dede mesleğimiz olan göçerlik çok meşakkatli bir meslek. Cizre'de hava sıcaklığı arttı. Biz de hayvanlarımızı daha serin yerlere götürmek için yola çıktık. Ramazan ayı olması bu zorluğu artırıyor. Sabah gün ağarmasından akşam güneş batana kadar yürüyoruz. Van'a varışımız yaklaşık bir ay sürecek. Memleketimizde huzur var. Biz de gönül rahatlığıyla yolumuza devam ediyoruz. Güvenlik açısından herhangi bir tehlike yaşamıyoruz."

Mardin'in Midyat ilçesinden kardeşiyle birlikte bin 500 koyununu alarak yola koyulduğunu dile getiren 44 yaşındaki Hasan Duman Ağrı'nın yaylalarına varmalarının yaklaşık 45 gün olduğunu söyledi.

Yol boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarına işaret eden Duman, bölgede sağlanan huzur sayesinde endişe duymadan yol kat ettiklerini söyledi.

"Şırnak'ta 1 milyon 138 bin küçükbaş hayvan var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Kılıç da Şırnak'ın hayvancılık açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, çok sayıda besicinin kışın hayvanlarını Cizre'ye getirdiğini belirtti.

Göçerlerin sorunlarıyla birebir ilgilendiklerini aktaran Kılıç, onlara yardımcı olmak adına valilik emriyle güzergahlarını belirlediklerini söyledi.

Göçerlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Kılıç, şunları söyledi:

"Şırnak'ta 1 milyon 138 bin küçükbaş hayvan var. Özellikle Faraşin Yaylası besiciler için çok büyük imkan sunuyor. Huzur ortamının tesis edilmesi ve meraların hayvancılığa açılmasıyla hayvancılığa büyük yönelim olduğunu görüyoruz."

Yolda iftar açıyorlar

Mardin'den getirdiği sürüyü Siirt-Eruh kara yolu Botan Çayı güzergahından Hakkari'ye götüren Alaattin Güneş, zorlu yolculukta gündüz yürüdüklerini, akşam da dinlenmek için kurdukları çadırda iftar açtıklarını söyledi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde dağlara huzur geldiğini vurgulayan Güneş, "Yürüyerek yaylaya varacağız. Huzurlu şekilde yolculuk yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Çoban Hasan Oban da, "Batman ve Mardin yöresindeki sürülerimizi yaylaya götürüyoruz. Bir ay yolculuktan sonra yaylaya varacağız. 4 ay yaylada kaldıktan sonra geri dönüş için yine yola koyulacağız" dedi.

Kaynak: AA & DHA