Sakarya'nın Geyve ilçesinin ayvası sulu ve lezzetli. Raf ömrü de uzun. Bu nedenle çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Rekoltenin 70 bin ton olduğu ilçede hasat başladı. Bu yıl ayvanın kalitesi geçen yıla göre daha iyi. Bu nedenle ayva daha dalındayken alıcı buldu. Çiftçinin yüzü gülüyor.

Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, başta Rusya olmak üzere Almanya, Fransa, Avusturya, Romanya, Portekiz ve Hollanda gibi ülkelere ihracat yaptıklarını söyledi.

Ayvayı "sarı elmas" olarak tabir ettiklerini belirten Süleyman Pınar, "İlçemizden 20-25 bin ton ihracat yapıyoruz. İç piyasada da talep oluyor ayvaya. Onun için çiftçi hem rekolteden hem de fiyattan çok memnun" dedi.

Kimi çiftçiler doğrudan ihracata çalışıyor. Türkiye'deki ayva üretiminin yarısından fazlası Sakarya'nın Geyve ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Haber, kamera: Mehmet Karakaş