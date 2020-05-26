İzmir'de Demet Y., Ramazan Bayramı'nın ilk gününde köpeğini, tuvalet ihtiyacını karşılaması için dışarı çıkardı.

Bu sırada sokakta bulunan 5 köpek, Demet Y.'nin köpeğine saldırdı. Genç kadın hayatını tehlikeye atarak köpeklerin arasına daldı.

Köpeğini kurtarmak için mücadele veren, bir süre yerde sürünen kadının yardımına çevredeki bir vatandaş koştu.

Cesur kadının sokak köpekleriyle kıran kırana mücadelesi o sırada balkondaki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Sokak köpeklerinin uzaklaşması sonrası kadın, yaralanan köpeğini veterinere götürdü. Olayda Demet Y.'nin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber, AA