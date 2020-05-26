Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 81 ilde, meydanlar ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber Kastamonu'nun birçok yeri de sessizliğe büründü. Tarihi Nasrullah Meydanı'nda yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri elleriyle besledi. Bir anda yüzlerce güvercin, polis ekiplerinin etrafını sardı.