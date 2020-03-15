Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde davetliler, salon girişinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ellerini dezenfektan ile temizledi, takı töreninde damat ve gelinle tokalaşmamaya özen gösterdi.

Düğün salonu iki kez dezenfekte edildi

Aylar öncesinden düğün tarihi belirleyen ve hazırlıklarını tamamlayan aileler, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğünü ertelemek yerine töreni, Sağlık Bakanlığının önerilerini dikkate alarak gerçekleştirdi.

İki kez dezenfekte edilen düğün salonundaki törene, çiftin yakınları katıldı.Tek tek elleri dezenfekte edilerek salona alınan davetliler, kimseyle tokalaşmamaya özen gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

"Anlayışınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim"

Damat Fatih Özkan, misafirlerine seslenerek, salon girişindeki sıvı el dezenfektanıyla ellerini temizlemeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Sizden ricam, hepimizin sağlığı için sarılma, öpüşme olmazsa çok iyi olur. Daha sonra evimize bekleriz, o zaman sarılırız. Anlayışınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu.

Davetlilerin salondaki yerlerini almalarının ardından takı törenine geçildi. Bu sırada gelin ve damat, davetlilerin ellerine takı takmadan önce de dezenfektan sıktı.

Takılarını takan davetliler, gelin ve damadı tokalaşmadan tebrik etti. Düğün pastasının kesilmesinin ardından, gelin ve damat dans etti.

[Fotoğraf: AA]