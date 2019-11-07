Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamlığı ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM), "Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi" kapsamında Emre Gölü Sosyal Tesisi'ni kurdu. Tesis, son 2 yıldır devlet-özel sektör yatırımlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak tüf kayalık arazide şekillenen Emre Gölü, "gün batımı" ile "yansıma" tutkunu fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kral Midas kayığıyla göle açılan fotoğrafçılar, güneşin batışı başta olmak üzere, gölün çevresinde ve içerisindeki kaya oymaları ile çeşitli kuş türlerinin karelerini yakalamaya çalışıyor.

"Gizemli Frigya'nın doğa güzellikleri"

Tesisin işletmecisi Mustafa Gökmen, Frigya'nın Türkiye'nin yeni doğal turizm cenneti olduğunu söyledi.

Frig Vadisi'nin 3 bin yıllık bir geçmişin olduğunu vurgulayan Gökmen, şöyle konuştu:

"Vadi içerisinde, muhteşem bir göl var. Son günlerde de fotoğraf tutkunları gölümüze yoğun ilgi gösteriyor. Emre Gölü, gün batımı ile gün doğumunun çevresindeki kaya oymalarıyla birlikte fotoğraflandığı bir adres. Mevsimlerden sonbahar olması nedeniyle Frig Vadisi, yine fotoğraf tutkunlarına sarının değişik tonlarını da sunuyor. Gizemli Frigya'nın doğa güzellikleri insanları cezbediyor. Emre Gölü ile misafirlerimize sunduğumuz farklı konseptlerle tesisimiz ziyaretçi akınına uğruyor."

[Fotoğraf: AA]

Tarihle doğa iç içe

İstanbul'dan Emre Gölü'ne gelen fotoğraf tutkunu Mehmet Altay, Frigya'nın sonbahar mevsiminde Türkiye'de gezilebilecek en güzel yerlerden olduğunu vurguladı.

Tarih ile doğanın iç içe olduğunu anlatan Altay, "Bölge çok güzel ve biz de gezdikçe keyif alıyoruz. Frigya'nın Türkiye'de keşfedilmesi gereken bir adres olduğunu düşünüyorum. Ayrıca da Frigya, fotoğraf açısından da çok zengin bir bölge. Özellikle çevrede malzeme çok bol. Potansiyeli yüksek olan Frigya'yı, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına hiç düşünmeden tavsiye ediyorum. Özellikle de sonbahar ve ilkbahar aylarında harika" dedi.

Kaynak: AA