Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan Murat Zoraslan, 2 yıl önce oğlu için köpek aldı. Geçen sürede köpekle arasında bağ oluşan ve köpeğe 'Fındık' ismini veren Zoraslan, gittiği her yere Fındık'ı da götürmeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kuralının gelmesiyle birlikte, kendisinin yanı sıra köpeğine maske takan çiftçi, köpeğini de bu duruma alıştırdı. Maskeyi yüzünden çıkarmayan Fındık, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Traktörün üzerinde sahibi ile yolculuk yapan Fındık'ı gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemiyor.

"İnsanlar maske takmıyor, o takıyor"

Köpeğinin peşinden ayrılmadığını söyleyen Murat Zoraslan, "Hastaneye, camiye, kahveye gidiyorum, o da benimle beraber geliyor. 24 saat yanımda. Benim bir arkadaşım. Bana çok sadık. Maske takmaya başladık, hiç çıkarmadı. Hayvanlardan virüs bulaşmasın diye maske takıyorum. İyice alıştı, hiç çıkarmıyor. İnsanların bazıları maske kullanmıyor ama benim köpeğim takıyor. Mutlu oluyorum" dedi.