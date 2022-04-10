Ankara'da yaşayan Bülent Şit'in model araç tutkusu 4 yıl önce başladı. Sevdiği film ve çizgi romanlardaki araçların modellerini üretmek isteyen Şit, aylarca demir ustalarını izledi.

Kesim, kaynak ve boya yapmayı öğrenen Şit, koronavirüs salgını boyunca evde geçirdiği vaktin tamamını da hobisine ayırdı. Bu süreçte tek başına 200'den fazla model araç üretti.

"Annemin mesleği bana hobi olarak dönmüş oldu"

Aslında bir medikal firma çalışanı olan 41 yaşındaki Bülent Şit, dikiş makinesine olan ilgisini şöyle anlattı:

"Annem Adana Belediyesi'nde terzi olarak çalışıyordu. Evimizde dikiş makinesi sesi hiç eksik olmadı. O yüzden sanırım bilinçaltıma dikiş makinesi yerleşti. Annemin mesleği yıllar sonra bana hobi olarak dönmüş oldu."

Türk filmlerindeki araçları üretmek istiyor

Şimdilerde kült Türk filmlerindeki araçları üreterek kişisel sergi açmak isteyen Bülent Şit, ürettiği araçlarla ulusal ve uluslararası fuarlara katılmayı da hedefliyor:

“İlyas Salman'ın Balkız'ını veya Çiçek Abbas'taki minibüsünü, Şener Şen'in Züğürt Ağa filminde kullandığı kamyoneti, Selvi Boylum Al Yazmalım'daki kamyonu yapacağım. Bunların hepsi hedefim dahilinde.”

Haber: Ayşegül Çoban