Engelli ve engelsiz öğrenciler bir araya geldiler, engelleri sanat ve sporla birlikte aştılar.

Ankara'daki ODTÜ Geliştirme Vakfı Lisesi ile Serçev Engelsiz Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri "Engelsiz Birliktelikte Çok Güzeliz" projesinde buluştu.

Serebral Palsili ve Otizimli öğrenciler resim, müzik ve beden eğitimi atölyelerinde engelsiz arkadaşları ile birlikte çalışma yaptı.

"Amacımız bedensel farklılıkların ortak çalışma yapmaya engel olmadığını gösterebilmek"

ODTÜ GVO Lisesi Öğretmeni Yasemin Taşdemir, "Projedeki temel amacımız bedensel farklılıkların özellikle bilim, sanat ve spor alanında bir arada olmaya ve ortak çalışmalar yapmaya engel olmadığını gösterebilmek" diye konuştu.

Müzik atölyesinde şarkılar koro halinde el ele söylendi. Resim atölyesinde vurulan fırça darbeleri ile birbirinden renkli ortak eserler ortaya çıkarıldı.

Engelli ve engelsiz öğrencilerin atölyelerdeki ortak çalışmaları, Serebral Palsili Çocuklar derneği tarafından açık artırma ile satışa da sunulacak.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Mürsel İlhan