Erzurum'un Oltu ilçesinde müftülüğün ‘Haydi çocuklar camiye, namazımı kılıyorum hediyemi alıyorum’ sloganıyla başlattığı projede Kadir Gecesi 90 Kur'an kursu öğrencisi ödüllendirildi.

Üç aylarda hayata geçirilen projede camiye gelen Kur'an kursu öğrencilerinden 5 yaşındaki Eyup Furkan Yıldırım en yüksek puanı alarak bisiklet sahibi olurken, diğer öğrencilere de Kadir Gecesi'nde bayram harçlığı dağıtıldı.

Teravi namazı sonrası öğrencilere hediyeleri verildi. Daha sonra Sakalı Şerif öğrencilerin ve cemaatin ziyaretine açıldı.

Bisiklet kazanan Eyup Furkan Yıldırım, "Bu camiye geliyorum. Hocam bana bu bisikleti verdi. Çok mutluyum ve bir daha geleceğim, böyle hediyeleri kazanmaya çalışacağım. Bisikletim küçüktü, şimdi büyük bisikletim oldu" dedi.