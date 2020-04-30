11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk teravih namazı, bugün kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

En kısa oruç Hatay’da tutulacak

Türkiye genelinde Ramazan’ın birinci günü ilk imsak, Iğdır'da saat 03.33'te yapılacak. İlk oruç ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacak. Ramazan’ın ilk günü son imsak, İzmir'de 04.46'da başlayacak. Son iftar saat 20.11'de Edirne'de yapılacak.

Yine ilk gün, Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruç kalarak en uzun orucu, Hataylı vatandaşlar ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak. Ramazan’ın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç süresiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak.

Ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

Kadir Gecesi 19 Mayıs’ta idrak edilecek

Ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 24 Mayıs'ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki fitre bedeli, 27 lira olarak açıklandı.