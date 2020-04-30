Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan 24 Nisan’da başlıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı 2020
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü başladı. Ramazan'ın son günü ise 23 Mayıs.
Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayının ardından 24 Mayıs Pazar ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
2020 yılı dini günler;
Ramazan Başlangıcı:24 Nisan Cuma
Kadir Gecesi:19 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı Arifesi:23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün:24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün:25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün:26 Mayıs Salı
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi
Hicri Yılbaşı:20 Ağustos Perşembe
Aşure Günü:29 Ağustos Cumartesi
Mevlid Kandili -28 Ekim Çarşamba