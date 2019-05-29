Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Elazığ Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu önünde gerçekleştirilen programda bir araya gelen yabancı uyruklu ve Türkiye'nin farklı illerinden öğrenciler, davul ve klarnet eşliğinde halay çekip çayda çıra ve çiftetelli oynadı.

Elazığ yöresine ait kıyafetlerle sahur halayına katılan Asya ve Afrika ülkelerinden öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğin ardından öğrenciler, sahur yapmak üzere dağıldı.

Kentte geleneksel hale getirilen, hemen hemen her mahallede gerçekleştirilen sahur halayı ile ramazan ayında davulla sahura uyandırma geleneği, gençlerin davul ve klarnet eşliğinde çektikleri halaylar ve söyledikleri ezgilerle adeta bir şenliğe dönüşüyor.

Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Abdulsamed Eren, kurum olarak hem Türkiye'deki farklı illerden hem de yurt dışından gelen öğrencilerin barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bulunduklarını belirtti.

Bu çerçevede, yurtta kalan öğrencilerle birlikte ramazan aylarında geleneksel hale getirilen sahur halayı etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı rahmetin, bereketin, kardeşliğin olduğu, yardımlaşmanın arttığı, zekatların verildiği, iyiliklerin yoğun olarak yapıldığı bir ay. Bu ayda özellikle öğrencilerimizle bu tür etkinlikler gerçekleştirerek aralarındaki kardeşlik duygularını geliştirmeye çalışıyoruz. Hakikaten hem bu sahur programı ile hem de bu gibi sosyal etkinliklerle birlikte öğrenciler arasındaki kardeşlik duygularının arttığını gözlemliyoruz. Bu bakımdan bu tür etkinliklerin çok büyük önemi var."

Yabancı uyruklu öğrenciler

Sahur halayına katılan Somalili üniversite öğrencisi Abdinnasir Abdirahman, insanlar arasında birlik ve beraberlik duygularının artmasına vesile olan ramazan ayının tüm Müslümanlar için kutsal bir ay olduğunu dile getirdi.

Ramazan ayının Türkiye'de bir başka güzel olduğunu vurgulayan Abdirahman, "Yabancı uyruklu ve Türkiye'den arkadaşlarımızla birlikte bu gece sahur halayı çektik, çok güzeldi. Elazığ'ı ve Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Pakistanlı öğrenci Majid Yusufzai ise üniversite eğitiminden dolayı 4 yıldır Elazığ'da bulunduğunu, bir ramazan ayını daha Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Ramazan ayının tüm İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğine vesile olmasını dileyen Yusufzai, şunları söyledi:

"Ramazan aylarında Pakistan'da da davulla sahura kaldırma geleneği var. Ancak sahur halayı geleneği yok, bunu Elazığ'da gördüm. Arkadaşlarımla birlikte sahur halayına katıldım, çok eğlendik. Burada olmaktan mutluyum. Bu geleneği Pakistan'a döndüğümde kendi arkadaşlarıma da öğreteceğim."

Suriyeli öğrenci Ahmet Bekkur da ramazanın tüm dünya Müslümanlarına barış ve kardeşlik getirmesini dileyerek ülkesindeki iç savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Bundan sonraki ramazanları tıpkı Türkiye'de olduğu gibi kendi ülkelerinde huzur ve güven içerisinde yakınlarıyla geçirmeyi ümit ettiğini aktaran Bekkur, "Suriye'de halk huzursuz, iftarlarını ve sahurlarını bomba sesleri altında yapıyorlar. Birçoğumuz Türkiye'de olduğumuz için çok şanslıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA