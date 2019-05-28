Hollandalı ve Yunan dalgıçlar, Yunanistan'ın kuzeyindeki denizin dibinden 2 ton plastik balık ağı çıkardı. Kuzey Denizi, Adriyatik Denizi ve Akdeniz'de çalışan Sağlıklı Denizler Organizasyonu, ağın ipliğe dönüştürüleceğini belirtti.

Organizasyon, 2013'ten beri denizden 453 ton ağ çıkardı. Bu ağlar, biyolojik olarak parçalanmayan plastikten yapıldıkları için yüzlerce yıl denizin altında kalabiliyor.

Yunanistan, deniz kaplumbağaları, foklar ve yunuslar da dahil olmak üzere birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Canlıların çoğu, kirlilik ve aşırı avlanma nedeniyle yaşam alanının yok olması riskiyle karşı karşıya.

Kaynak: Reuters