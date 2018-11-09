El değmemiş doğasıyla öne çıkan Kahramanmaraş Göksun'da sonbahar

Yılın büyük bölümünde soğuk havanın etkili olduğu Kahramanmaraş Göksun'da sonbahar renkleri dikkat çekiyor. Özellikle ilçeye 37 kilometre uzaklıktaki Cödden Vadisi, fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Mevsimin sonbahara dönmesiyle vadide oluşan sarı renkler, meraklılarını kendine çekiyor. İlçe sınırlarındaki Tekir Mahallesi'nde ise sararmış yaprakların suya yansıması tabloları anımsatıyor.

El değmemiş doğası ve su sesiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) Başkanı Hasan Yelken, sonbaharda dernek üyeleriyle Cödden Vadisi'ni görüntülediklerini söyledi.

Vadiyi gördüğünde "cennete geldim" dediğini anlatan Yelken, bölgenin el değmemiş doğası ve su sesiyle kendilerini etkilediğini belirtti.

Çetin kış şartları nedeniyle bölgenin "Sibirya" olarak da anıldığını vurgulayan Yelken, "Sibirya'da sarının sıcaklığını gördük. Çok güzel ama bölge çok soğuk. Göksun denilince akla soğuk, kar ve kış gelir ama biz ekibimizle sıcak fotoğraflar çektik" dedi.

Kaynak: AA